Известный российский певец Филипп Киркоров показал возлюбленную-красавицу и поздравил ее с праздником

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Душа моя родная, с днём рождения тебя, @djkatyaguseva ❤️ Рад, что со мной есть рядом человек, с которым смотрим в одном направлении... Мы всегда с тобой на одной волне💯 Пусть твоя жизненная энергия, новые идеи, желания бьют ключом! А я всегда рядом💥», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Киркоров позирует вместе с Екатериной Гусевой. Рядом с парой красуется большой многоярусный торт.

До этого мы писали, что поп-король российской эстрады Филипп Киркоров покрасовался в дорогущем и ярком наряде

Видео артист опубликовал с своем Инстаграм. Так на кадрах артист, который заметно исхудал, говорят одни, постарел и "сохнет" - пишут в комментариях другие его поклонники в сети, позировал в запоминающемся наряде.

Артист предстал в брэндовых джинсах «Gucci», которых, если верить голосу за кадром, в мире всего несколько экземпляров - лимитированую серию итальянского модного гиганта в торговых центрах вряд увидишь. Кроме того, на Киркорове была яркая футболка с надписью Голливуд и кофта, напоминающая спортивную.

Все тот же голос за кадром предложил разыграть среди подписчиков Филиппа упоминание в сториз звездного артиста за правильный ответ фанов на следующий вопрос.

Напомним, что фаворитка Киркорова в прозрачной сетке пококетничала на камеру: «50 оттенков черного».

А еще Politeka писала, что Киркоров ошеломил опасными развлечениями с детьми, семейное видео: "Девочка бесстрашная".

Также Politeka сообщала, что Киркоров поразил нестандартными развлечениями, личные кадры облетели сеть: "Женщины не хватает".