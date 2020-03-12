Известная гимнастка Анна Ризатдинова, финалистка "Танцев со звездами", показала роскошную фигуру в платье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, звезда позирует в облегающем платье, которое элегантно подчеркивает ее роскошные формы. При этом девушка красиво крутится на камеру, демонстрируя роскошную фигуру.

Однако, поскольку кадры были опубликованы в Сторис, поклонники Ризатдиновой остались без возможности что-либо сказать.

До этого мы писали, что украинская гимнастка Анна Ризатдинова, финалистка "Танцев со звездами", показала новое фото в Инстаграм

На фото Ризатдинова позирует в черном платье с открытыми плечами. Можно сразу заметить, что Анна без белья. Волосы гимнастка в этот раз собрала в хвост. На фоне можно увидеть ступеньки, поручни, лампы, а также другие элементы интерьера.

Фанаты не смогли оценить новый образ или написать под фото комментарии. Все из-за того,. что Ризатдинова его публиковала в сторис, где такие функции отсутствуют.

Сообщалось, что украинская гимнастка и звезда «Танців з зірками» Анна Ризатдинова, которую называют фавориткой хореографа Влада Ямы, опубликовала свежее весеннее фото в сети.

Напомним, фаворитка Ямы сверкнула упругим телом в откровенном топе

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