Известная актриса Светлана Ходченкова, которая прославилась благодаря фильмам "Квартал 95", показала, как проводит пятницу

На фото Светлана позирует в рубашке или блузке и нижнем белье. Ходченкова сидит на диване, а ноги протянула вперед. Образ дополнила актриса каблуками. На столике можно заметить перевернутый бокал. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Пятничное настроение", - подписала фото Светлана.

Фанаты успели поставить почти 20 тысяч лайков и написали несколько комментариев под кадром:

"Светлана вам не идет вовсе ! Лучше что нибудь обаятельное !", "Усталая женщина!!", "Как вы далеко!!", "Поокуратней с вином )", "Шикарная, Светочка,как всегда", "Уже на фото видно, что ноги больные", "Очень интересное фото".

Ранее мы сообщали, что российская актриса Светлана Ходченкова поразила откровенным образом.

Верх одежды Ходченковой едва не сползал с ее форм. К тому же, он казался очень узким, ткань будто натянулась, при этом прижав с силой грудь. К слову, топ выделил тонкую талию актрисы.

Брюки на высокой посадке выделили талию звезды.

Кроме указанной одежде на руках актрисы были крупные перчатки с манжетами.

Светлана смотрела в камеру, приподняв подбородок. Она приоткрыла губы, сделав образ очень горячим.

Сообщалось, что известная актриса Светлана Ходченкова, которая прославилась благодаря фильмам "Квартала 95", показала, как тренируется возле шеста.

На фото можно увидеть Светлана в коротком топе и шортах, наколенниках, а также сапогах на большом каблуке. Сзади нее можно увидеть еще одну девушку в аналогичной одежде. Ходченкова позировала на одном колене и руках, став перед шестом.

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