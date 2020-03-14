71-летний принц Чарльз, сын королевы Елизаветы II, умудрился за несколько минут дважды забыть о новых "правилах" в связи с коронавирусом

Так, в рамках мероприятий по профилактике опасного вируса, членам монаршей семьи посоветовали отказаться от рукопожатий. Принц Чарльз, видимо, не привык к новым обстоятельствам, но надо отдать ему должное - он вовремя спохватился.

Конфуз с сыном королевы произошел, когда он прибыл на TK Maxx & Homesense Awards в Лондоне (церемония вручения наград молодым людям, которые оказались в непростой жизненной ситуации, но преодолели ее и сумели в дальнейшем преуспеть). Так, выйдя из авто, принц Чарльз протянул руку встречающему его мужчине, но затем резко ее отдернул и заулыбался, извиняясь, вспомнив о новых правилах. Отойдя несколько метров, принц Уэльский наступил на те же грабли, но уже с другим человеком.

93-летняя Елизавета II также предприняла меры, чтобы обезопасить себя от опасности подхватить коронавирус. 3 марта Ее Величество впервые за минувшие десятилетие заметили в перчатках на церемонии посвящения в рыцари, прошедшей в Букингемском дворце. До этого монарх появлялась с этим аксессуаром только, когда ей надо было выходить на широкую публику и здороваться со многими людьми.

Напомним, 12 марта власти Великобритании ввели новые меры по противодействию эпидемии коронавируса, перейдя от стадии сдерживания к стадии замедления распространения вируса.

По состоянию на пятницу, 13 марта, в Британии коронавирус диагностирован у 798 человек, однако в правительстве признают, что реальное число инфицированных новым вирусом может быть гораздо выше - по их оценке, от 5 до 10 тысяч человек.

Ранее мы сообщали, недавно еще один сын королевы, на этот раз принц Эндрю, по-крупному оскандалился. Так, в СМИ просочилась информация, что в в нулевых он пытался ухаживать за американской моделью Каприс Буре, и чтобы впечатлить красавицу, тайно проводил ее в Букингемский дворец. Пишут, что модель даже сидела на троне королевы Елизаветы.

Напомним, скандал в королевской семье, принц Гарри и Меган Маркл совершили непоправимое: "Мы уходим".

Также Politeka писала, что Меган Маркл ошеломила внешним видом после длительного отпуска.