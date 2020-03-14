"Почему нет фото с юмористом?"

31-летняя Татьяна Брухунова, помощница и супруга российского юмориста Евгения Петросяна, обескуражила сочной фотосессией в пустыне

Как передает Politeka.net, девушка поделилась свежими снимками в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала верхом на верблюде. В настоящее время пара отдыхает в Дубае. Так, Татьяна, которая отдает предпочтение стилю кэжуал, предстала в темно-синем комбинезоне свободного кроя и черных солнцезащитных очках.

На одних кадрах Брухунова восседает на огромном животном, на других спустилась вниз и присела на колени рядом с верблюдом. При этом с ее лица не сходит счастливая улыбка.

"Вчера сбылась моя мечта... ☀️ #светерком", - подписала фото жена юмориста, которая как раз отметила день рождения и, видимо, поездка на верблюде стала для нее оригинальным подарком.

Поклонники не смогли удержаться от комментариев. Примечательно, что внимательные пользователи заметили, на мордах животных повязки и тут же связали эту деталь с коронавирусом и мировым дефицитом защитных масок. За считанные часы пост красавицы собрал почти 2 000 "лайков".

"Забирай у верблюда маску , они сейчас на вес золота 😂😊"

"Страшно наверное было? Высота не маленькая)" - "Очень круто! Я трусиха жуткая, но мне страшно не было"

"А верблюд то на Вас, Татьян, засмотрелся!😊💓"

"Татьяна, прекрасно выглядите, очень счастливой😻"

"Какой костюмчик у Вас классный!👍"

"Почему нет совместных фото с юмористом вы его стесняетесь что ли🤷‍♀️"

Ранее мы сообщали, поклонники Петросяна ждут не дождутся, когда его новая супруга родит ему наследника. Так, многие комментируя предыдущие фото Брухуновой, акцентируют внимание на ее "свободной" одежде и слишком счастливом виде - мол, кажется, что она в положении.

Так, под одни из фото произошел забавный диалог между Татьяной и одной из пользовательниц:

"У вас будет дочка👍", - написала женщина.

"Серьезно? А когда?", - язвительно ответила ей жена Петросяна.

В переписку под этим комментарием подключились и другие фолловеры. По словам одного из них, долгожданное пополнение в семье произойдет летом, на что Татьяна ответила: "О, как! Спасибо. Буду хоть знать к чему готовиться. 😂"

Напомним, любовница Петросяна оказалась владелицей элитного имущества.

Как сообщала Politeka, фанатов напугало новое фото Петросяна, чья любовница ждет ребенка.

Также Politeka рассказывала, что у Петросяна нашелся наследник «на стороне».