Известная балерина Анастасия Волочкова устроила романтичный вечер с тайным возлюбленным в необычном виде

Не секрет, что артистка любит привлечь внимание к собственной персоне и делает это самыми разными и вызывающими образами, пишет Politeka.net.

В этот раз балерина решила похвастаться романтичным вечером с возлюбленным, лицо которого не показывает, а личность скрывает от общественности. В руках Волочкова держит букет излюбленных белых роз, которые просто обожает и всегда напоминает, что ей нравятся только они.

Причем позировала Анастасия в достаточно провокационном образе в целом - в одном черном платье на бретельках и с черной маской на лице, которая совсем не вписывается в ее образ.

Таким образ Волочкова, похоже, хотела отметить, что она тоже пытается защитить себя от коронавируса.

«Черно-Белое Кино, но ни дня без белых роз от любимого.💪❤️🌺💃😊 #анастасияволочкова», – пишет Волочкова под постом.

Ранее 44-летняя российская балерина Анастасия Волочкова обескуражила обнаженным видом в бане. Звезда опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм со своего очередного похода в баню - как известно, Анастасия любит попариться.

Балерина и на этот раз без тени смущения скинула одежду. На одном из кадров она предстала сидящей полностью голой с полотенцем на голове, прикрыв пикантные части тела вениками. На другом - залезла в бочку с холодной водой прямо на улице. В остальном, звезда фотографировалась в коротком черном платье, шубе и меховых угги. Удивительно, что артистка не стала хвастаться шпагатом, будучи в настолько откровенном виде, как она это бесцеремонно делала ранее.

"В замечательной русской бане я сегодня побывала.🙏 @banya_v_borzykh Очень хорошая парилка. Бассейн на улице. Невероятно профессиональный банщик Виктор", - подписала фото Волочкова.

Напомним, скандальная Волочкова сделала свой фирменный шпагат в компании мужчин

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