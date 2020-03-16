Звезда украинского сериала «Школа» Елизавета Василенко снялась в неприличной фотосессии без белья
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
«Это любовь», - коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованных снимках видно, как Василенко снимается в фотосессии без белья. Девушка прикрывает пикантные формы руками, а на других снимках – при помощи пиджака, который элегантно снимает.
«Бомба», «это лучшее, что я видел», «Это неимоверно красиво», «роскошная», «Лиза, ты шикарная», «Смотреть на одном дыхании можно», - пишут они.
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Ранее мы писали, что звезда украинского сериала «Школа» Елизавета Василенко порадовала поклонников очень откровенным фото.
Свежие снимки актриса опубликовала на свой странице в Инстаграм. На фото 21-летняя девушка выгнулась в соблазнительной позе, засветив все свои достоинства – тонкую талию, упругую «пятую точку» и идеальные изгибы. Девушка предстала на фото в кружевном нижнем белье черного цвета. Сверху она набросила пиджак, но он совсем ничего не прикрывает.
«Скучаю, скоро к вам вернусь. А пока, ловите красоту», - написала девушка.
Пост собрал более 106 тысяч лайков. Поклонники в восторге от новой фотосессии Василенко.
«Мы тоже очень за тобой скучаем», «Несите огнетушитель», «Идеальная», «Вот откуда такая фигура красивая», «Эстетика», «Богиня», «Ваааау, это слишком шикарно», «Женственная такая», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Елизавета Василенко из «Школы» разделась прямо на улице ради горячих фото: "Какая же роскошная!".
Как сообщала Politeka, Елизавета Василенко из «Школы» раздвинула ноги, у фанатов эйфория: "Я буду вас...".
Также Politeka писала, что Елизавета Василенко из «Школы» оголилась ради горячих фото на Бали: так выглядит рай.