Звезда украинского сериала «Школа» Елизавета Василенко снялась в неприличной фотосессии без белья

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Это любовь», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных снимках видно, как Василенко снимается в фотосессии без белья. Девушка прикрывает пикантные формы руками, а на других снимках – при помощи пиджака, который элегантно снимает.

«Бомба», «это лучшее, что я видел», «Это неимоверно красиво», «роскошная», «Лиза, ты шикарная», «Смотреть на одном дыхании можно», - пишут они.

Ранее мы писали, что звезда украинского сериала «Школа» Елизавета Василенко порадовала поклонников очень откровенным фото.

Свежие снимки актриса опубликовала на свой странице в Инстаграм. На фото 21-летняя девушка выгнулась в соблазнительной позе, засветив все свои достоинства – тонкую талию, упругую «пятую точку» и идеальные изгибы. Девушка предстала на фото в кружевном нижнем белье черного цвета. Сверху она набросила пиджак, но он совсем ничего не прикрывает.

«Скучаю, скоро к вам вернусь. А пока, ловите красоту», - написала девушка.

Пост собрал более 106 тысяч лайков. Поклонники в восторге от новой фотосессии Василенко.

«Мы тоже очень за тобой скучаем», «Несите огнетушитель», «Идеальная», «Вот откуда такая фигура красивая», «Эстетика», «Богиня», «Ваааау, это слишком шикарно», «Женственная такая», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Елизавета Василенко из «Школы» разделась прямо на улице ради горячих фото: "Какая же роскошная!".

Как сообщала Politeka, Елизавета Василенко из «Школы» раздвинула ноги, у фанатов эйфория: "Я буду вас...".

Также Politeka писала, что Елизавета Василенко из «Школы» оголилась ради горячих фото на Бали: так выглядит рай.