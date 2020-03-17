Відома українська співачка Аліна Гросу попросила у своїх шанувальників поради, анонсувала зміни у своїй зовнішності і до того ж показала, як позувала в глибокому декольте, мереживах і навіть без бра
Артистка задумалася про зміну іміджу і через це опублікувала цілу добірку різноманітних знімків, на яких вона була і скромницею, і не дуже, і блондинкою, і брюнеткою... словом, різною. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram виконавиці.
Так такими, що запам'ятовуються шанувальникам зірки сцени здалися її минулі образи в тоненькому сарафані, з пишною накруткою, коли Аліна була брюнеткою, а також у відкритій сукні на сцені. Фолловери пишуть, що Гросу гарна практично в будь-якому з образів, але "ніжний" їй личить чи не найбільше.
Крім іншого на архівних знімках співачка показала себе ще до того, як її обличчя візуально змінилося, ймовірно, через різні косметичні і можливо навіть хірургічних процедури, а також до того, як з підлітка-пампушечки вона перетворилася на худорляву красуню.
Міф про великий Євросоюз розвіяно, Україні більше туди не треба: потужна заява президента
З Кухар із "Танців з зірками" сталося непередбачене в Таїланді: "Терміново довелося..."
ПриватБанк змінив правила, відділення беруть штурмом: що відбувається
Кароль у тісній сукні не втримала власні форми: "Дуже соковито!"
Раніше ми повідомляли, що 24-річна українська співачка Аліна Гросу викликала небувалий ажіотаж, піднявши тему зі смертельним коронавірусом, який стрімко розповсюджується по світу.
Дівчина налякала шанувальників свіжим постом в своєму мікроблозі в Instagram. Аліна опрацювала фото в графічному редакторі, згустивши фарби та "примальовувавши" дощ. Її схвильоване і трохи пригнічене вираз обличчя в кадрі сполошила фанатів.
Гросу позувала, стоячи на самокаті в синьому пальто і такого ж кольору кашкеті.
Повідомлялося, що 24-річна українська співачка Аліна Гросу підкорила публіку пікантним чином під час "Великого весняного концерту" виконанням нової пісні "Брудні танці".
Красуня поділилася кадрами в своєму мікроблозі в Instagram. Аліна постала в теплому сукню на гудзиках з довгими пишними рукавами. Безперечно, родзинкою вбрання стало до непристойності відкрите декольте, від якого голова йде обертом. Завидний пишний бюст артистки нікого не може залишити байдужим. На одному з викладених знімків Гросу крупним планом показала цю родзинку, не на жарт сполохавши шанувальників.
Нагадаємо, шикарна Гросу спокусила видом у всьому чорному
А ще Politeka писала, що Гросу шокувала новим обличчям після відпочинку в Європі, особисті кадри
Також Politeka повідомляла, що Гросу здивувала посвіжілим обличчям на відпочинку