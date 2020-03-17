"До чого ж гарна!"

Відома українська співачка Аліна Гросу попросила у своїх шанувальників поради, анонсувала зміни у своїй зовнішності і до того ж показала, як позувала в глибокому декольте, мереживах і навіть без бра

Артистка задумалася про зміну іміджу і через це опублікувала цілу добірку різноманітних знімків, на яких вона була і скромницею, і не дуже, і блондинкою, і брюнеткою... словом, різною. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram виконавиці.

Так такими, що запам'ятовуються шанувальникам зірки сцени здалися її минулі образи в тоненькому сарафані, з пишною накруткою, коли Аліна була брюнеткою, а також у відкритій сукні на сцені. Фолловери пишуть, що Гросу гарна практично в будь-якому з образів, але "ніжний" їй личить чи не найбільше.

Крім іншого на архівних знімках співачка показала себе ще до того, як її обличчя візуально змінилося, ймовірно, через різні косметичні і можливо навіть хірургічних процедури, а також до того, як з підлітка-пампушечки вона перетворилася на худорляву красуню.

Раніше ми повідомляли, що 24-річна українська співачка Аліна Гросу викликала небувалий ажіотаж, піднявши тему зі смертельним коронавірусом, який стрімко розповсюджується по світу.

Дівчина налякала шанувальників свіжим постом в своєму мікроблозі в Instagram. Аліна опрацювала фото в графічному редакторі, згустивши фарби та "примальовувавши" дощ. Її схвильоване і трохи пригнічене вираз обличчя в кадрі сполошила фанатів.

Гросу позувала, стоячи на самокаті в синьому пальто і такого ж кольору кашкеті.

Повідомлялося, що 24-річна українська співачка Аліна Гросу підкорила публіку пікантним чином під час "Великого весняного концерту" виконанням нової пісні "Брудні танці".

Красуня поділилася кадрами в своєму мікроблозі в Instagram. Аліна постала в теплому сукню на гудзиках з довгими пишними рукавами. Безперечно, родзинкою вбрання стало до непристойності відкрите декольте, від якого голова йде обертом. Завидний пишний бюст артистки нікого не може залишити байдужим. На одному з викладених знімків Гросу крупним планом показала цю родзинку, не на жарт сполохавши шанувальників.

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