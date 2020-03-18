Успех франшизы "Гарри Поттер" стал настоящим испытанием для актера Дэниела Рэдклиффа

Об этом пишет издание Independent.

Рэдклифф настолько "подружился" со своим персонажем, что разлука с ним стала для него настоящей трагедией.

Звезда "Гарри Поттера" признался, что работа над последними частями франшизы превратила его в настоящего алкоголика.

«Это была паника, я просто не понимал, что делать дальше, и в трезвом состоянии мне было не комфортно», — рассказал Дэниел Рэдклифф.

Актер также рассказал, что во время съемок ему пришлось столкнуться с издевательским отношением окружающих, поскольку многие видели его в состоянии опьянения.

«Когда я выбирался куда-то и выпивал, то внезапно обнаруживал, что привлекаю повышенный интерес. Ведь люди видели не просто пьяного парня. Я то и дело слышал: «О, смотрите, Гарри Поттер выпивает в баре одну стопку за другой!», — вспоминает звезда.

К счастью, Дэниел Рэдклифф смог побороть зависимость и вернулся к привычному образу жизни.

«В конце концов это было мое собственное решение. Однажды я проснулся утром и сказал себе: «Наверное, это нехорошо», - резюмировал он.

Ранее мы рассказывали о том, что Дэниел Рэдклифф нередко попадает под шквал критики из-за своего отношения к внешнему виду. В сеть довольно часто попадают кадры, на которых актер выглядит непрезентабельно и, как отмечают подписчики, больше похож на бомжа, чем на миллионера.

При этом его довольно редко узнают на улицах, ведь экранный образ актера сильно отличается от его повседневной внешности. В обычные дни Рэдклифф предпочитает носить скромную одежду, часто надевает бейсболки или капюшоны.

После ошеломительного успеха «Гарри Поттера» большая часть актеров, снимавшихся в нем, стали очень популярными. Многие из них столкнулись с неприятными последствиями популярности – депрессией и психическими расстройствами. Сам Рэдклифф пристрастился к спиртному, с чем в последствии боролся при помощи спорта.

Напомним, что недавно Дэниел Рэдклифф влез в скандал с Меган Маркл: «Это полное безумие».

Ранее Politeka писала, что звезды «Гарри Поттера» поразили переменами во внешности.

Также Politeka сообщала, что звезда «Гарри Поттера» в леопардовой юбке показала нового любовника.