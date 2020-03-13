Відома гімнастка Ганна Різатдінова, яка брала участь у "Танцях з зірками" і стала фіналісткою шоу, показала архівний кадр у відвертому вбранні

Так зірка позувала на виступі в чорному платтячку або боді, перед якого був на чорних перемичках, а внизу красувалися такі, що стирчать оборки з фатину. При цьому знаменитість на фото стоїть з м'ячем - ймовірно, гімнастка в той момент виступала. Волосся Різатдинової, традиційно для таких виступів, було зібране в тугий пучок, в кадрі видно стрункі ніжки Анни.

Різатдінова пояснила в своїх сторіз, що публікуючи кадр, прийняла естафету у соцмережах - щось типу "покажи своє спортивне минуле".

Відзначимо, що можливості прокоментувати публікацію у шанувальників Анни не було, але вони можуть відправляти українській розумниці-красуні особисті повідомлення і таким чином захоплюватися її красою.

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На фото Різатдінова позує в чорній сукні з відкритими плечима. Можна відразу зауважити, що Ганна без білизни. Волосся гімнастка в цей раз зібрала в хвіст. На тлі можна побачити сходинки, поручні, лампи, а також інші елементи інтер'єру.

Фанати не змогли оцінити новий образ або написати коментарі під фото. Все із-за того,. що Різатдінова його публікувала в сторіс, де такі функції відсутні.

Повідомлялося, що українська гімнастка і зірка «Танців з зірками» Ганна Різатдінова, яку називають фавориткою хореографа Влада Ями, опублікувала свіже весняне фото в мережі.

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