Відома гімнастка Ганна Різатдінова, фіналістка "Танців з зірками", показала розкішну фігуру в платті

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, зірка позує у відвертій сукні, яка елегантно підкреслює її розкішні форми. При цьому дівчина гарно крутиться на камеру, демонструючи розкішну фігуру.

Однак, оскільки кадри були опубліковані в Сторіс, шанувальники Ризатдиновой залишилися без можливості що-небудь сказати.

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На фото Різатдінова позує в чорній сукні з відкритими плечима. Можна відразу зауважити, що Ганна без білизни. Волосся гімнастка в цей раз зібрала в хвіст. На тлі можна побачити сходинки, поручні, лампи, а також інші елементи інтер'єру.

Фанати не змогли оцінити новий образ або написати коментарі під фото. Все із-за того,. що Різатдінова його публікувала в сторіс, де такі функції відсутні.

Повідомлялося, що українська гімнастка і зірка «Танців з зірками» Ганна Різатдінова, яку називають фавориткою хореографа Влада Ями, опублікувала свіже весняне фото в мережі.

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