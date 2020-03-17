Українська гімнастка і зірка «Танців з зірками-2019» Ганна Різатдінова показала, чим займається під час карантину

Улюблениця зіркового тренера Влада Ями покрасувалася в компанії свого синочка. Спортсменка показала, як можна тренуватися зі своїми дітьми, пише Politeka.net.

Різатдінова вбралася у світлий обтягуючий спортивний костюм, який ідеально сів на її бездоганне тіло. Маленький син знаменитості Рома повторював за своєю зірковою мамою рухи - спортивна сім'я захопила мережу:

"Такі няшкі"

"Молодці" так тримати!"

"Круто!)"

Нагадаємо, Анна Різатдінова постала в топі, який припав їй по фігурі.

Наряд мав незвичний крій з фатиновими вставками.

Топ виділив красиві місця зірки: пишні груди і тонку талію. Наряд тримався на принадах, оголивши пупок і пружний прес.

Внизу виднівся одяг у темних кольорах з білим поясом.

Раніше повідомлялося, що Анна Різатдінова позувала на виступі в чорному платтячку або боді, перед якого був на чорних перемичках, а внизу красувалися оборки з фатину.

При цьому знаменитість на фото стоїть з м'ячем - ймовірно, гімнастка в той момент виступала.

Волосся Ризатдінової, для таких виступів, було зібрано в тугий пучок, в кадрі видно стрункі ніжки Анни.

Зазначимо, що можливості відкрито прокоментувати у шанувальників Анни не було, адже вона була зроблена в Сториз.

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