29-летняя украинская телеведущая Елена-Кристина Лебедь, невеста экс-вице-премьера Украины Павла Розенко, показала, как украинцы проводят карантин

Фотографиями она поделилась на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.

«Народный «антисептик» уже продают вёдрами. Кстати, последних два ведра на полке: кажись, карантин начался не скучно. Ну шо?? Ждём новых «звёзд» ютуба!», - написала девушка.

Поклонники оставили под постом более 6,3 тысячи лайков и с удовольствием вступили в диалог со звездой.

«Сидим на карантине в Австрии, смотрим и пересматриваем на ютубе « Аферисты в сетях». Вы -самая прекрасная ведущая, что мне доводилось видеть», «Повезло. А у меня аллергия на спиртное, от одного только запаха», «Кстати, алкоголь снижает иммунитет, поэтому лучше воздержаться от алкоголя», «Вот что надо было брать...а то думаю, че это я сижу, а мне скучно», «Да в магазинах на полках ничего нет всё выгребают, хоть и сказали что магазины будут работать», «Жалко, что такой "антисептик" в женскую сумочку не влезет», «Спасибо Вам за позитивный настрой! Этот массовый панико-психоз уже достал», «А я думала где антисептик брать», - пишут пользователи сети.

Как известно, до 3 апреля в Украине введен карантин. Учебные заведения закрыты, кафе, рестораны и магазины частично ограничили работу.

Ранее мы писали, что Елена-Кристина Лебедь поделилась снимком со съемок нового сезона шоу "Хто зверху". Телеведущая предстала вместе с другими ведущими проекта, в частности с Лесей Никитюк, которая и сделала яркое селфи с коллегами. В кадр попала безудержная радость Лебедь, которая аж закрыла глаза и застыла с широко открытым ртом, смеясь, видимо, над чем-то очень забавным.

Напомним, что Елена-Кристина Лебедь похвасталась богатством во всем розовом: "Клубника в йогурте".

А еще Politeka писала, что Елена-Кристина Лебедь прикрылась подушкой и пошалила на диване: "Давно этого не делала".

Также Politeka сообщала, что Елена-Кристина Лебедь с неприлично высоким разрезом покрутилась на камеру: "Воу, какая!".