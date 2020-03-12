29-річна українська телеведуча Олена-Крістіна Лебідь, наречена екс-віце-прем'єра України Павла Розенка, збентежила забавним кадром

Як передає Politeka.net, дівчина поділилася свіжим фото в своєму мікроблозі в Instagram, зробленим під час зйомок нового сезону шоу "Хто зверху". Олена-Крістіна постала разом з іншими ведучими проекту, зокрема з Лесею Нікітюк, яка, власне, і зробила яскраве селфі з колегами. У кадр потрапила нестримна радість Лебідь, яка аж заплющила очі і завмерла з широко відкритим ротом, сміючись, мабуть, над чимось дуже забавним.

Володіючи відмінним почуттям гумору, Олена-Крістіна придумала, як оригінально підписати знімок: "Зібралися дівчата в'язати гачком 🥳🤪🤪🤪 Я не п'яна!! Я ошпарена🤣🤣🤣"

Менш ніж за добу фото "лайкнули" майже 10 000 разів. Шанувальники підхопили настрій навіженої рудоволосої красуні:

"Це фото з ряду : «Пили всі разом,а вставило тільки тебе»😂"

"Я думала я одна так на фото виходжу, коли говорять посміхніться 🤣"

"Шикарні😍🔥"

"Ви тут просто незрівняні!😂❤💥"

Раніше ми повідомляли, Олена-Крістіна похвалилася подарунком на 8 Березня. Ведуча показала полуничку в коробці, якій невимовно зраділа. Дівчина, що володіє білосніжною шкірою і майже хворобливою худорбою, постала у всьому рожевому, за що і отримала порівняння в коментарях "полуниця в йогурті".

"Таку красу шкода їсти. У мене з нового року ще шоколадна миша залишилася, досі не відкрила, шкода)...", "Спасибі, взаємно😍❤️🤗", "Не дуже полуницю 😖", "У мене багато шоколадних цукерок та шоколадних тварин) Вже приблизно рік стоять, ніхто до них не торкається! Як сувеніри 😂👌", "Наряд у Вас просто"бомба"!", - писали шанувальники під фото.

Крім того, ми писали, що руда Лебідь показала себе у відвертому образі. На ній червона куртка, джинси і білий худі з принтом на грудях. Олена-Крістіна застигла у рішучому кроці, і все пояснила в підписі: "Люблю Весну на початку березня! Коли весняний промінь бодря ніби пустуючи нагадує.. А вимкнув ти праску з ранку??!!!!!🙉🙉🙉 P. S. Помчали🙈 🏎🏎🏎😂".

Нагадаємо, молода коханка Розенко вразила фігурою в леопардовому бікіні

Також Politeka повідомляла, що наречена Розенко розповіла про біду на відпочинку