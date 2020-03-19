Украинская телеведущая, модель Катя Осадчая пообещала ответить на все вопросы поклонников

Об этом она написала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka. Телеведущая надела домашнюю пижаму в клетку, рукава которой украшены перьями. На лице Осадчей нет ни грамма косметики. Похоже, именно так она ходит дома перед мужем во время карантина.

Осадчая отметила, что ей на многое не хватало времени, но зато сейчас она планирует эти пробелы восполнить.

«Карантин - время общаться онлайн :) я никогда не выходила в прямой эфир Инста, просто не хватало времени, я редко даю интервью, потому что все время сама в качестве интервьюера:) Сегодня отвечать буду я, а вы спрашивайте», - отметила Осадчая.

Она пообещала поклонникам ответить на самые интересные вопросы. Отметим, что фанатам Осадчей очень понравилась инициатива ведущей. Они задали ей много вопросов в комментариях по поводу передачи «Светская жизнь», о старшем сыне и модельной карьере. Пост Осадчей собрал более 12,4 тысяч лайков.

«Класс, всегда было интересно, что будет, если у Кати возьмут интервью», «Екатерина, вы непревзойденная», «Красавица желаю 36.6!», «Красивая пижама, Вам идёт...где купили????», - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что Катя Осадчая и Юрий Горбунов очень ответственно соблюдают карантин, подавая пример другим украинцам.

Ранее мы писали, что Катя Осадчая поделилась ярким снимком, на котором она позировала в синем жакете, который украшали цепочки, и белых брюках. На голове украинской знаменитости невозможно не заметить высокую белую шляпку. Телеведущая позировала рядом с Монатиком, которого она выше на целую голову.

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А еще Politeka писала, что Катя Осадчая в тонкой майке похвасталась жаркими фото с подругой: Горбунов не сдержался.

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