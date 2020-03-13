Українська співачка Джамала, яка нещодавно оголосила про свою вагітність, опублікувала яскраві фото

Артистка з'явилася в яскравому червоно-білому платті, джинсовій куртці і черевиках, пише Рoliteka.net. Зірка засвітила свій круглий животик.

Артистка позувала на вулиці, стоячи на балконі, а також на доріжці і в приміщенні. Вітер розвіював її волосся.

"Весна в місті! Відчуваєте?

В який раз, повертаючись з-за кордону, розумію, що сумувала по Києву, це одно з кращих міст в світі.

Ще трохи і він ще більше розквітне 🌱

Але настрій уже весняний! Одягати легке плаття, збиратися на прогулянку, зустрічатися з друзями ❤️", - підписала фото артистка.

За дві години пост зібрав понад 9000 лайків та багато коментарів.

"Сумую по Києву💔🥺", "Канешно розумниця моя! У Харкові давно весна", "Красива ви якя!", "Це ви квітнете 🌟", "Так, сьогодні в Києві сонячно та тепло😍 Прекрасна погода❤️", "Красуня", "Ще не так тепло. Одягайтеся тепліше, особливо зараз)", "Слухаю зараз "запуталась" ось, що робить мій настрій у цьому жорстокому світі 😂❤💞", "Красива, весела і дуже стильна! ❤️Ось як треба зустрічати весну! а доріжки в Києві в нових районах - нагадують Нідерланди! Краса! "," Ви така жіночна, ніжна а ваш нинішній стан ще більше це підкреслює !!!!! "," Красиве плаття 👍 Де таке замовляли? 😋 ", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Джамала позувала в довгому яскравому вбранні з білою накидкою, на якій була вишивка. Біла накидка не приховала від погляду вже досить кругленький животик артистки. А немаленьке декольте підкреслило пишні груди Джа.

Співачка розпустила коротке рівне волосся і доповнила образ макіяжем у вигляді чорних стрілок на повіках.

Нагадаємо також, що Джамала постала у чорній кофті з білим принтом. Ланцюжок у вигляді шпильок обвивав шию артистки.

Зірка розпустила рівне, середньої довжини, волосся і подивилася в камеру. Співачка зробила губи качечкою, додавши образу якоїсь грайливості.

На обличчі Джамали практично немає макіяжу, виділяються лише чорні стрілки на повіках.

Нагадаємо, Джамала похвалилася ідеальними формами і приголомшила визнанням: «Один раз просто в автобусі…».

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