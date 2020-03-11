Українська співачка Джамала, яка нещодавно оголосила про свою вагітність, опублікувала свіжі фото

Артистка продемонструвала кругленький животик у червоному платті, пише Рoliteka.net.

Зірка позувала в довгому яскравому вбранні з білою накидкою, на якій була вишивка. Біла накидка не приховала від погляду вже досить кругленький животик артистки. А немаленьке декольте підкреслило пишні груди Джа.

Співачка розпустила коротке рівне волосся і доповнила образ макіяжем у вигляді чорних стрілок на повіках.

Примітно, що зірка була на високих підборах.

У пості Джамала розповіла, що побувала на святковому концерті, де вітали лауреатів Національної премії України імені Тараса Шевченка.

На концерті було багато зірок, в тому числі група "The Hardkiss", "Рianoboy" та інші.

"Пишаюся вами, друзі! Мрію, що коли виросту, так само отримаю Шевченківську премію 😂 Сьогодні була ТВ-зйомка, чекайте незабаром в ефірі", - написала українська знаменитість.

За 11 годин пост зібрав понад 13 тисяч лайків і багато коментарів.

"Який животииик 🥰♥️ Вам так пасує вагітність," "Ой якииий животиииик вже😍😍😍 Як же Ви розквітаєте день у день😍❤️🙏🏻", "Виглядаєте як завжди - приголомшливо 😍❤️💫"," Джамала вагітна?", "Нехай збуваються мрії😘💞 ма ша Аллаһ❤️", "Твоя премія не за горами) дякую тобі! 🖤🙏🏿", "Красива! Знову при надіі чи здалося? 😊😉", "А який живіт великий❤️❤️❤️❤️а хто буде дівчинка хлопчик?", "🔥Бомба, дуже круто, нехай Боженька береже вас "," дуже пасує вагітність 😻 "," Яка ж ти красуня! 🙏 ", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Джамала позувала на тлі поля з люпином в облягаючому рожевому платті, яке ідеально підкреслює фігуру співачки.

«Відчувати себе легкою, красивою, єдиною, ніжною, чарівною, необхідною. Любити і відчувати любов до себе. Просто бути собою! Happy International women's Day», - йдеться у підписі.

Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів, які обсипали її компліментами.

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