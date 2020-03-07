Українська співачка Джамала показала своє дитяче фото та розповіла зворушливу історію про любов до тюльпанів

На своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала знімок, на якому вона, маленька дівчинка, позує серед тюльпанів, передає Politeka.

І тут же Джамала поділилася з шанувальниками спогадом про те, чому для неї тюльпан це – не «просто квітка».

За її словами, батько, професійний музикант, наприкінці 80-их років кинув музику і зайнявся справою, яка б дозволила прогодувати сім'ю. Спочатку він вирощував овочі, а потім зацікавився тюльпанами.

Саме тоді в Україні почали з'являтися рідкі сорти з Голландії, і чоловік на останні гроші купував дорогі цибулини, намагаючись розводити їх вже самостійно. Це була дуже копітка праця, і на кілька років тюльпани стали сімейною справою, адже важливо було встигнути отримати квіти до 8 березня. Продаж починався з 5 березня.

«Й ось мені років 5, тато будить нас з сестрою о 6 ранку, і ми йдемо у теплицю. Там ми акуратно зриваємо квіти, ніжно обволікаємо кожен бутон резинкою, щоб він не розкрився завчасно. Спеціальних холодильників у нас не було, а тюльпани потрібно тримати в прохолоді. Адже на ринок вони повинні потрапити в презентабельному вигляді», – згадує співачка.

Через багато часу, у 2017 році, голландська компанія StoKolex вивела сорт тюльпана Jamala.

«Я неймовірно раділа, в той момент немов знову повернулася у своє дитинство 🌷🌷🌷», – пише зірка.

Нещодавно їй довелося побувати в теплицях, де професійно вирощують тюльпани, і це стало для неї справжнім щастям.

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