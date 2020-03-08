Українська співачка Джамала порадувала підписників несподіваним вбранням у відвертій сукні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Відчувати себе легкої, красивої, єдиною, ніжною, чарівною, необхідною. Любити і відчувати любов до себе. Просто бути собою! Happy International women's Day», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих знімках Джамала позує на тлі поля з люпином в облягаючому рожевому платті, яке ідеально підкреслює фігуру співачки. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

«Ідеальна», «божественний вигляд», «Джа, просто космос», «ось так виглядає щастя», «неймовірна! Красуня», - пишуть вони.

До цього ми писали, що співачка Джамала показала своє дитяче фото та розповіла зворушливу історію про кохання до тюльпанам.

На своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала знімок, на якому вона, маленька дівчинка, позує серед тюльпанів.

І тут же Джамала поділилася з шанувальниками спогадом про те, чому для неї тюльпан це – не «просто квітка».

За її словами, батько, професійний музикант, наприкінці 80-их років кинув музику і зайнявся справою, яке дозволило б прогодувати сім'ю. Спочатку він вирощував овочі, а потім зацікавився тюльпанами.

Нагадаємо, що вагітна Джамала здивувала безглуздим чином без штанів: «Що з волоссям?».

Як повідомляла Politeka, Джамала блиснула розкішним тілом на червоних простирадлах: "Чарівна на всі сто".

Також Politeka писала, що Джамала розповіла про реакцію чоловіка на її другу вагітність: "Ні, я не...".