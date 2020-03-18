Актриса "Женского квартала", который как известно, является "продуктом" Студии «Квартал 95», Ирина Сопонару показала в сети новые атмосферные снимки

Артистка, вероятно, выкладывает в своем микро-блоге кадры, которые сделала ранее на отдыхе. Среди того, что показывает Сопонару в Instagram - немало снимков откровенного содержания, пишет Politeka.net.

Так на новых фото Ирина позирует в тени, возможно, пляжного зонта, возможно на какой-то другой локации. Как бы там ни было, в приглушенном свете фигура стройной артистки выглядела просто потрясающе. Отметим, что звезда "Женского квартала" была в майке с глубоким вырезом, не смотрела в камеру, когда позировала и на одном из фото продемонстрировала свою тонкую шею и немного засветила грудь.

Поклонники в восторге от увиденного, пишут, что Ирина, как всегда, стильная, загадочная, утонченная и невероятно красива.

Напомним, ранее Ирина Сопонару опубликовала в сториз фото, на котором предстала на лежаке с кофе и салатиком да так, что кроме стройных ножек, трусиков и татуировок знаменитости на животе более ничего видно не было.

Прокомментировать открыто кадры Ирины ее поклонники в этот раз возможности не имели, но ранее они неоднократно лестно высказывались в адрес стройной блондинки и писали, что она и артистка неплохая, и девушка очень привлекательная.

Ранее мы писали, что Ирина Сопонару показала свои фрукты и красивые части тела.

Звезда позировала у бассейна с голубой водой, опустив в нее пяточку с салатовым педикюром.

Девушка похвасталась стройностью, а также ровным загаром. На красотке можно заметить черные трусики.

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