Известная украинская певица Светлана Лобода показала серию фото со съемок в Инстаграм
На фото Лобода позирует в коротком платье леопардового цвета. Она подняла ногу выше головы и держала ее одной рукой. Образ Света дополнила большим каблуком и распущенными волосами. Можно на кадре увидеть оператора и других людей. На другом фото певица уже танцует, а еще одном - нагнулась вперед. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.
"Движение - жизнь» - это девиз нашей семьи!! Сегодня мы с Катей и Евкой осознали, что тренируясь и растягиваясь по 3 -4 часа в день, через месяц будем готовы продефилировать на бодибилдинге. А пока наши подготовки в коридорах и «танцы» на сцене Втб", - написала Светлана.
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Фанаты поставили более 35 тысяч лайков и написали множество комментариев:
"Тот момент, когда ноги действительно от ушей!!!", "Сколько можно оправдываться?", "Выступление было потрясающее", "Светлана! Вы супер! Не меняйтесь", "Я из армии вернулся не смог отжатьса отпола из-за дембельской лени . лень стиль жизни".
Ранее мы сообщали, что известная певица Светлана Лобода показала необычный романтичный кадр во время отдыха
В этот раз знаменитая артистка показала себя в нежном образе и с букетом в руках во время того, как стояла с обычным стаканчиком с неизвестным напитком.
Звезда опубликовала стильный кадр в социальной сети Инстаграм, привлекая внимание к себе и своей работе, которую она временно приостановила на время карантина.
Как видно, перед камерой звезда стояла несколько задумчиво, придерживая в руках необычный букет, который закрывает ее наряд. Волосы певицы распущены и красиво уложены, а на лице яркий макияж.
Напомним, Лобода без грамма макияжа на лице взбудоражила необычными кадрами
А еще Politeka писала, что Лобода в леопардовом мини еле прикрыла срамные места
Также Politeka сообщала, что Лобода в крошечном бикини показала, как надо развлекаться