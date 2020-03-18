Известная украинская певица Светлана Лобода показала серию фото со съемок в Инстаграм

На фото Лобода позирует в коротком платье леопардового цвета. Она подняла ногу выше головы и держала ее одной рукой. Образ Света дополнила большим каблуком и распущенными волосами. Можно на кадре увидеть оператора и других людей. На другом фото певица уже танцует, а еще одном - нагнулась вперед. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Движение - жизнь» - это девиз нашей семьи!! Сегодня мы с Катей и Евкой осознали, что тренируясь и растягиваясь по 3 -4 часа в день, через месяц будем готовы продефилировать на бодибилдинге. А пока наши подготовки в коридорах и «танцы» на сцене Втб", - написала Светлана.

Фанаты поставили более 35 тысяч лайков и написали множество комментариев:

"Тот момент, когда ноги действительно от ушей!!!", "Сколько можно оправдываться?", "Выступление было потрясающее", "Светлана! Вы супер! Не меняйтесь", "Я из армии вернулся не смог отжатьса отпола из-за дембельской лени . лень стиль жизни".

Ранее мы сообщали, что известная певица Светлана Лобода показала необычный романтичный кадр во время отдыха

В этот раз знаменитая артистка показала себя в нежном образе и с букетом в руках во время того, как стояла с обычным стаканчиком с неизвестным напитком.

Звезда опубликовала стильный кадр в социальной сети Инстаграм, привлекая внимание к себе и своей работе, которую она временно приостановила на время карантина.

Как видно, перед камерой звезда стояла несколько задумчиво, придерживая в руках необычный букет, который закрывает ее наряд. Волосы певицы распущены и красиво уложены, а на лице яркий макияж.

Напомним, Лобода без грамма макияжа на лице взбудоражила необычными кадрами

А еще Politeka писала, что Лобода в леопардовом мини еле прикрыла срамные места

Также Politeka сообщала, что Лобода в крошечном бикини показала, как надо развлекаться



