Известная украинская певица и телеведущая Регина Тодоренко, которая живет и строит карьеру в России, показала фото в Инстаграм

На фото Тодоренко применила фильтр и удлинила свою голову в раза два. Она стала большой и не очень презентабельной. Регина позировала в красном шарфе и шапке, другую одежду не разобрать на кадре. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Подсели на булки", - написала Регина под публикацией.

Фанаты не смогли оценить фотографию или написать комментарии под кадром. Все из-за того, что Тодоренко опубликовала его в сторис, где такая функция отсутствует.

Ранее мы сообщали, что Регина Тодоренко показала, как проходят ее съемки проекта "Пятница с Региной" в условиях карантина.

В этот раз в разделе Стори звезда представила несколько кадров, на которых позировала в обычном образе, скрывающем ее фигуру благодаря свободной юбке длинны "миди" и кофте на пуговицах.

На одном из фото Регина показала немного больше - спустила кофту с плеч с одной стороны, засветив пышное декольте. На лице артистки можно заметить привычный яркий макияж, подчеркивающий ее скулы.

Сообщалось, что Регина Тодоренко удивила блестящим образом в коротком платье с глубоким декольте

Как известно Регина стала участницей российского шоу "Маски", во время которого уже успела засветиться в судейском кресле вместе с Филиппом Киркоровым.

Сегодня в социальной сети Инстаграм на своей странице артистка показала свой новый наряд для съемок очередного эфира знаменитого шоу. Регина показала в ролике, как пританцовывает в коротеньком платье из блесток с довольно глубоким декольте.

Волнистые волосы звезды были выровняны и аккуратно уложены в простую прическу с минимумом заколок. Дополнила образ Тодоренко ярким макияжем и украшениями в тон платью.

Напомним, Тодоренко поделилась трогательным видео с маленьким сыном

А еще Politeka писала, что Тодоренко вскружила голову пикантной позой ногами кверху

Также Politeka сообщала, что Тодоренко в новом имидже показала, как развлекается на карантине



