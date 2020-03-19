Известная балерина Анастасия Волочкова похвасталась своим домашним отдыхом

Сейчас балерина вынуждено отменила свои концерты, тренировки и какие-либо выступления из-за введенного недавно карантина. Тем не менее это не мешает артистке постоянно пополнять социальные сети, в том числе и Инстаграм, провокационными кадрами, пишет Politeka.net.

Так, в этот раз на своей странице звезда похвасталась домашним отдыхом на карантине. Балерина позировала на излюбленном мягком диване, а рядом заметен стол с кальяном, которым так Анастасия гордится и уже неоднократно нахваливала его. В подписи же артистка рассказала, что пользователям сети лучше заняться собой и карантином, чем "злыми комментариями".

«Прекрасный романтический коронавирусный карантин😂🌺🥂 Люди, не сходите с ума.😂 Читайте книги лучше😊 И мою тоже "Плата за успех". 🌺 И не забывайте покупать билеты на мою питерскую премьеру спектакля "Балерина в зазеркалье цирка" 6 го апреля на моем сайте и в кассах города и Театра Муз Комедии👍», – написала Волочкова под новым постом.

До этого же заметно похудевшая и уставшая балерина появилась без макияжа в излюбленных шерстяных сапогах и коротких шортах с майкой перед женщиной, которая провела с ней сеанс. Сама звезда выглядела несколько измученно и даже засветила реальный вид своей кожи.

Из-за положения, которое приняла Анастасия, сидя на краю светлого кресла, можно заметить обвисшую кожу на ногах Анастасии. Совсем не такую идеальную, как ранее нахваливала свои формы сама звезда.

«После насыщенного дня сегодня мне судьба подарила встречу с замечательной девушкой Сафи.😊 Она психолог. И удивительно светлый человек! 🙏 Я никогда не прибегала к помощи психолога, потому что я сама очень сильный духом человек и могу поддержку человеческую оказывать нуждающимся в ней людям.🙏😊 Но в сегодняшние дни хаоса и паники у многих (хотя призываю всех не паниковать и не впадать в депрессию), помощь психолога может оказаться крайне необходимой и стать подмогой!👍

Мы долго размышляли о многом.. И в частности о том, как артистам справиться со сложностью в том, что многие творческие люди по причине того, что нужно согласиться и принять ситуацию карантина и ограничения общения с большим количеством людей, не впасть в депрессию оттого, что мы лишены возможности НА ВРЕМЯ выходить на сцену, дарить своё творчество, встречаться со зрителями, быть в этой волшебной для нас ипостаси..🙏 Сафи дала невероятно ценные советы и очень поддержала», – написала Волочкова.

Напомним, скандальная Волочкова сделала свой фирменный шпагат в компании мужчин

Также Politeka сообщала, Волочкова сверкнула исхудавшими ногами в шерстяных сапогах