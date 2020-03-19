Бывшая жена Потапа Ирина Горовая показала новый снимок в Инстаграм

На фото Горовая позирует в пальто или чем-то подобном, а также джинсах и желтым низом. Она сидит на стуле на дорожке причала, скорее всего. Рядом с ней стоит сын Андрей. Он был в оранжевой толстовке, штанах, жилетке, а также очках. На фоне можно увидеть столики, магазины и других людей. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Негатив всегда лежит на поверхности. Сложнее думать о позитиве и быстро начать перестраиваться. Нужно всегда трезво оценивать ситуацию и стараться видеть положительные стороны. Введение карантина дало мне возможность наполнить себя новыми смыслами, перезагрузиться, появилось время на чтение книг, общение с детьми, переоценку многих вещей, йогу, медитацию и нововведения в Мозги.Групп", - написала Ирина.

Фанаты поставили более трех тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Ух ты, как динамично! Вы и для сына МУЗА. Крутой мамик", "Интересно, чем привлекает многих zoom? Там же сессии по 30 мин..или по этой же причине?", "Эх Потапчик...".

Ранее мы сообщали, что бывшая жена украинского продюсера Потапа Ирина Горовая прервала молчание и высказалась о распаде дуэта «Время и Стекло».

"«Надя, Леша.. Если честно, очень трудно подобрать слова.. правильные слова. Для меня вы не просто группа - вы друзья, вы команда, вы часть семьи. За эти 10 лет мы прошли через огромное количество концертов, съёмок, концертов, примерок, поездок.. десятки клипов, песен, премий, тысячи концертов, миллион часов душевных разговоров. Мне грустно. Я не думала, что будет так тяжело - на съемках клипа «Навсегда никогда» , когда мы смотрели все эти архивные кадры - на меня нашла такая ностальгия.. сколько всего было за эти 10 лет!», - написала Ирина.

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