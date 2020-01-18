Бывшая супруга украинского рэпера Потапа (Алексей Потапенко), продюсер Ирина Горовая, сейчас находится за границей

Женщина отправилась на отдых в Месику, о чем свидетельствует геолокация на одном из последних фото в Инстаграм, пишет Рoliteka.net.

Сама Ирина на фотографии позирует в необычном платье: верх напоминает джинсовый лифчик с белыми вставками, а юбка сделана из летящей полосатой ткани.

Ирина завязала небольшой платок на голове, зачесав волосы наверх.

Для прогулки она выбрала удобные и стильные шлепанцы. Завершает летний образ звезды аксессуары: модные очки, серьги-кольца и другое.

Нельзя не обратить внимания на большую татуировку в форме креста на руке, которую продемонстрировала продюсер.

По всей видимости, на улице был сильный ветер, но это не помешало сделать красивое фото с Горовой.

В общем, звезда выглядела идеально на фоне голубой воды и пальм.

За 11 часов пост знаменитости собрал более 5000 лайков и много комментариев.

"Пляжная девушка красавица", "Какая красота😍😍😍", "Фигура - шикарная ! Красивая Вы!🌸", "Образ у мамули феерический😍😍😍... Не надо нам снега, пусть будет уже солнышко и пляжные будни🔥🔥🔥😉😘", "Вся сила красоты таится внутри", "Очень красивая🌺", - написали пользователи сети.

Напомним, удочеренная Потапом дочь Ирины Горовой, Наталья, опубликовала фото с матерью.

На одном из снимков Ирина и Наташа позировали в профиль. На девушках: пляжные рубашки и купальники.

На другом - Горовые смотрят уже на камеру, а на третьем - девушки расположились довольно близко к камере и Ирина делает вид, что закрывает объектив.

Ранее мы писали, что бывшая жена Потапа позировала в джинсах и кроссовках, а мужчины с ней были в шляпах, с голыми торсами и джинсах. Их образ был дополнен ковбойскими сапогами.

Фанаты не смогли оценить ролик, так как дочь Потапа разместила кадры в сторис.

Напомним также, что экс-супруга Потапа и дети, Наталья и Андрей, на новогодних каникулах рванули за океан.

Горовая во всю резвилась со своими повзрослевшими чадами - они побывали на известнейших киностудиях и прочих атмосферных местах LA.

Напомним, бывшая Потапа похвасталась отдыхом за границей с детьми

А еще Politeka писала, что бывшая жена Потапа с детьми уехала из Украины

Также Politeka сообщала, что Потап показал фото с бывшей женой и заинтриговал сеть