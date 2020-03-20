29-летняя украинская ведущая Елена-Кристина Лебедь, возлюбленная бывшего вице-премьер-министра Павла Розенко, обескуражила публику полураздетым видом с дрелью в руках

Как передает Politeka.net, девушка поделилась свежим фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в весьма соблазнительном образе. На ней джинсовые шортики и розовый топ. Елена-Кристина вызывающе расположилась на ступеньках лестницы с чашкой. Девушка решила немного пошалить и ради забавы взяла дрель - будто бы собираясь размешать ею сахар.

"Шёл третий день карантина... В доме стали обнаруживаться новые предметы🥳

А это точно для перемешивания сахара???😅😅😅 А что нового у себя в квартире нашёл ты?🤩 Кидай фото в личку (пооригинальней, как вы можете 👏💥🤩) - сделаем антивирусный Веселый рейтинг и бомбанем на моей странице😘😘😘🧨🧨🧨💥 #залишайсявдома #новииканал💚", - поделилась звезда с поклонниками.

Пользователи кинулись рассказывать, кто что обнаружил интересного дома, не забывая при этом восторгаться Еленой-Кристиной.

"Жену и ребенка, как выяснилось - мои."

"А я нашла на балконе хлебопечку.👍 Вчера спекла хлебушек 🍞"

"Трусишки которые месяца два назад потерял 🔥"

"Ух, яка императрица, вы шо😍🔥"

"Кристина,вы такая красивая 😻"

Ранее мы сообщали, Лебедь уже шутила по поводу карантина. Девушка поделилась фото, где она на парковке супермаркета, а на другом снимке запечатлена бутылка с алкоголем - мол, вот он - лучший "народный антисептик"

«Народный «антисептик» уже продают вёдрами. Кстати, последних два ведра на полке: кажись, карантин начался не скучно. Ну шо?? Ждём новых «звёзд» ютуба!», - написала Лебедь.

Фолловеры активно комментировали пост ведущей: «Повезло. А у меня аллергия на спиртное, от одного только запаха», «Кстати, алкоголь снижает иммунитет, поэтому лучше воздержаться от алкоголя», «Вот что надо было брать...а то думаю, че это я сижу, а мне скучно», «Да в магазинах на полках ничего нет всё выгребают, хоть и сказали что магазины будут работать», «Жалко, что такой "антисептик" в женскую сумочку не влезет».

Напомним, что Елена-Кристина Лебедь похвасталась богатством во всем розовом: "Клубника в йогурте".

А еще Politeka писала, что Елена-Кристина Лебедь прикрылась подушкой и пошалила на диване: "Давно этого не делала".

Также Politeka сообщала, что Елена-Кристина Лебедь с неприлично высоким разрезом покрутилась на камеру: "Воу, какая!".