Відома українська співачка Аліна Гросу показала нове відео в Instagram, як вона сидить на карантині

На кадрах Аліна майже в домашньому одязі. Гросу знайшла навіть фартух. Співачка розповіла, що вирішила під час карантину приготувати собі кіш з сьомгою і брокколі. У ролику артистка показала, як всі готує. А сам рецепт написала в публікації. Страва здалась досить апетитним. ПРО це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

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Ребята, самое время на карантине пополнить рубрику #готовимсгросу :) Я, конечно, не шеф-повар 😋😋😋 но украинская кровь даёт о себе знать🔥🔥🔥 Я безумно люблю готовить и делаю это часто, с душой и (скажем не скромно) достаточно вкусно 👌🏻 Сегодня это #кишлорен Киш с сёмгой и брокколи 🥦🥦🥦 Рецепт: Для теста 1️⃣300 грамм муки 2️⃣ 180 грамм масла 3️⃣ 2 яйца 4️⃣ соль, сахар на глаз:) по половине чайной ложки где-то . Для начинки 1️⃣ 400 грамм семги 2️⃣ 300 грамм брокколи 3️⃣ 100 грамм твёрдого сыра 4️⃣ 100 грамм сыра моцарелла 5️⃣ соль ( щепотка) Для заливки 1️⃣ 200 мл сливок 2️⃣ 2 яйца 3️⃣3 зубчика чеснока 4️⃣ соль, перец, приправы (по вкусу) Готовка: 🍞Тесто •Смешиваем в блендере или ножом/руками (как можем/как удобно) муку, соль, сахар и масло до мучной крошки и добавляем в эту смесь два яйца. Скатываем в шар тесто и ставим его в холодильник на полчаса. 🥦Начинка •В это время очищаем рыбу от кожи, косточек и т.п и нарезаем ее кубиками, но не очень мелко, так вкуснее:) •В кипящую воду бросаем на 3 минуты брокколи, после этого достаём, нарезаем небольшими кустиками и бросаем в емкость с рыбой. •Сыр трём на крупной терке и так же добавляем его к семге и брокколи, посыпаем все щепоткой соли и перемешиваем. 🍞Возвращаемся к тесту Тесто достаём из холодильника и выкладываем его достаточно тонким слоем в формочку (предварительно формочку смажьте сливочным маслом), бортики должны быть где-то 3 см. Протыкаем его вилкой в нескольких местах и отправляем в духовку (180 градусов) на 15-20 минут . 🥛В это время делаем заливку Смешиваем сливки, яйца, соль, перец, чеснок давим в чеснокодавилке и добавляем туда же. 🍞И снова возвращаемся к тесту (заключительная часть) Достаём из духовки тесто, сверху выкладываем начинку и заливаем все нашей жижей (сливочной заливкой) отправляем все снова в духовку уже на 40 минут. После всех этих манипуляций, пирог готов к употреблению 🥧🥧🥧 Кушать можно со сметаной, а можно и без:) Я лично люблю есть в прикуску с кефиром . 🙈🙈🙈 #українавдома

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"Хлопці, саме час на карантині поповнити рубрику. Я, звичайно, не шеф-кухар, але українська кров дає про себе знати. Я шалено люблю готувати і роблю це часто, з душею і (скажімо не скромно) досить смачно ", - написала Аліна.

Фанати подивилися відео майже 40 тисяч разів і написали безліч коментарів:

"Круто, а коли будуть рецепти з чорною ікрою ??", "Дощечку хоч би нову купила б", "Так лосось на карантині не всім по кишені, щастить тобі. До речі влади сказали економити...", "Народ, ну чому стільки негативу, дівчинка поділилася з вами рецептом, а ви одразу в позу.... ну немає у вас риби , не готуйте, є риба, готуйте, чому стільки проблем....", "Дуже апетитно виглядає. Обов'язково приготую. Аліночка розумниця і красуня!".

Раніше ми повідомляли, що відома українська співачка Аліна Гросу показала ролик в Instagram.

На кадрах Гросу позує в червоному піджаку або чомусь подібному. Вона сидить на стільці за піаніно. Образ Аліна доповнила прикрасами на шиї і руці, а також розпущеним волоссям. Співачка розповіла, чим можна займатися під час карантину в Україні.

"Ви вдома. І ми з вами. Чим займаєтеся в карантин?", - написала Аліна.

Фанати встигли поставити майже 50 тисяч лайків і написали кілька коментарів.

Нагадаємо, Гросу засвітилася з одруженим красенем на вечірці, кадри облетіли мережа

А ще Politeka писала, що коронавірус дістався до Гросу, несподіване звернення

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