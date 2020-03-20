Відома українська співачка Аліна Гросу показала нове відео в Instagram, як вона сидить на карантині

На кадрах Аліна майже в домашньому одязі. Гросу знайшла навіть фартух. Співачка розповіла, що вирішила під час карантину приготувати собі кіш з сьомгою і брокколі. У ролику артистка показала, як всі готує. А сам рецепт написала в публікації. Страва здалась досить апетитним. ПРО це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Хлопці, саме час на карантині поповнити рубрику. Я, звичайно, не шеф-кухар, але українська кров дає про себе знати. Я шалено люблю готувати і роблю це часто, з душею і (скажімо не скромно) досить смачно ", - написала Аліна.

Фанати подивилися відео майже 40 тисяч разів і написали безліч коментарів:

"Круто, а коли будуть рецепти з чорною ікрою ??", "Дощечку хоч би нову купила б", "Так лосось на карантині не всім по кишені, щастить тобі. До речі влади сказали економити...", "Народ, ну чому стільки негативу, дівчинка поділилася з вами рецептом, а ви одразу в позу.... ну немає у вас риби , не готуйте, є риба, готуйте, чому стільки проблем....", "Дуже апетитно виглядає. Обов'язково приготую. Аліночка розумниця і красуня!".

Раніше ми повідомляли, що відома українська співачка Аліна Гросу показала ролик в Instagram.

На кадрах Гросу позує в червоному піджаку або чомусь подібному. Вона сидить на стільці за піаніно. Образ Аліна доповнила прикрасами на шиї і руці, а також розпущеним волоссям. Співачка розповіла, чим можна займатися під час карантину в Україні.

"Ви вдома. І ми з вами. Чим займаєтеся в карантин?", - написала Аліна.

Фанати встигли поставити майже 50 тисяч лайків і написали кілька коментарів.

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