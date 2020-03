View this post on Instagram

*** Пол шага у нас до весны... Что ты стоишь, иди. Хрустят под ногами сны, Сердце поёт в груди. Слышишь, капель во мне, Вот вот прилетят грачи... Подснежником из земель, Голос твой. Не молчи! ⠀ Пол шага... длинною в жизнь, Не самый короткий путь. Ручьями стекая вниз, Лёд тает, а я держусь! ⠀ #анфисиныстихомысли