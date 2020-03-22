Известная телеведущая Анфиса Чехова показала насколько она творческая натура

Как передает Politeka.net , Анфиса продекламировала в своем микроблоге в Инстаграм авторский стих. При этом пышногрудая звезда ТВ и сети была в наряде в горизонтальным декольте, похоже, что сиреневого цвета. На лице знаменитости был не слишком яркий мэйк и она старалась передать с помощью голоса и мимики на лице всю "глубину" содержимого ее творения:

Пол шага у нас до весны...

Что ты стоишь, иди.

Хрустят под ногами сны,

Сердце поёт в груди.

Слышишь, капель во мне,

Вот вот прилетят грачи...

Подснежником из земель,

Голос твой.

Не молчи!

⠀

Пол шага... длинною в жизнь,

Не самый короткий путь.

Ручьями стекая вниз,

Лёд тает, а я держусь!

Некоторым поклонникам артистки и телеведущей очень понравился стих Чеховой, они назвали его проникновенным и очень "кстати" к нынешнему состоянию многих, некоторым он показался поверхностным, но тут же фолловеры отметили, что кто-то талантлив, кто нет, но право на творчество и передачу таким образом своих сокровенных эмоций в жизнь, так сказать - имеет каждый.

Ранее мы сообщали, Чехова, которая любит путешествовать, но в настоящее время, как и многие другие, вынуждена самоизолироваться дома, поностальгировала в соцсети. Ведущая опубликовала фото с одной из своих поездок в горячие страны. Звезда предстала в восхитительном летнем сарафане, что выгодно подчеркнул ее великолепную фигуру.

Напомним, что Анфиса Чехова выставила свое богатство в белой рубашке: "Бомба!".

Также Politeka писала, что Анфиса Чехова полностью разделась и показала, за что ее обожают мужчины: «Вот это гибкость!».