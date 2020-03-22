Пол шага у нас до весны...
Что ты стоишь, иди.
Хрустят под ногами сны,
Сердце поёт в груди.
Слышишь, капель во мне,
Вот вот прилетят грачи...
Подснежником из земель,
Голос твой.
Не молчи!
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Пол шага... длинною в жизнь,
Не самый короткий путь.
Ручьями стекая вниз,
Лёд тает, а я держусь!
Некоторым поклонникам артистки и телеведущей очень понравился стих Чеховой, они назвали его проникновенным и очень "кстати" к нынешнему состоянию многих, некоторым он показался поверхностным, но тут же фолловеры отметили, что кто-то талантлив, кто нет, но право на творчество и передачу таким образом своих сокровенных эмоций в жизнь, так сказать - имеет каждый.
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Ранее мы сообщали, Чехова, которая любит путешествовать, но в настоящее время, как и многие другие, вынуждена самоизолироваться дома, поностальгировала в соцсети. Ведущая опубликовала фото с одной из своих поездок в горячие страны. Звезда предстала в восхитительном летнем сарафане, что выгодно подчеркнул ее великолепную фигуру.
Напомним, что Анфиса Чехова выставила свое богатство в белой рубашке: "Бомба!".
Также Politeka писала, что Анфиса Чехова полностью разделась и показала, за что ее обожают мужчины: «Вот это гибкость!».