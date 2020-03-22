Відома телеведуча Анфіса Чехова показала, наскільки вона творча натура

Як передає Politeka.net , Анфіса продекламувала у своєму мікроблозі в Instagram авторський вірш. При цьому пишногруда зірка ТБ і мережі була у вбранні в горизонтальним декольте, схоже, що бузкового кольору. На обличчі знаменитості був не надто яскравий мейк і вона старалася передати за допомогою голосу і міміки на обличчі всю "глибину" вмісту її творіння:

(мовою оригіналу)

Пол шага у нас до весны...

Что ты стоишь, иди.

Хрустят под ногами сны,

Сердце поёт в груди.

Слышишь, капель во мне,

Вот вот прилетят грачи...

Подснежником из земель,

Голос твой.

Не молчи!

⠀

Пол шага... длинною в жизнь,

Не самый короткий путь.

Ручьями стекая вниз,

Лёд тает, а я держусь!

Деяким шанувальникам співачки і телеведучої дуже сподобався вірш Чехової, вони назвали його проникливим і дуже "до речі" до нинішнього стану багатьох, деяким він здався поверхневим, але тут же фолловери відзначили, що хтось талановитий, хтось ні, проте право на творчість і передачу таким чином своїх сокровенних емоцій у життя, так би мовити - має кожен.

Раніше ми повідомляли, Чехова, яка любить подорожувати, але в даний час, як і багато інших, змушена самоізолюватися вдома, поностальгувала в соцмережі. Ведуча опублікувала фото з однієї зі своїх поїздок до гарячих країн. Зірка з'явилася в приголомшливому літньому сарафані, що вигідно підкреслив її чудову фігуру.

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