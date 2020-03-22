(мовою оригіналу)
Пол шага у нас до весны...
Что ты стоишь, иди.
Хрустят под ногами сны,
Сердце поёт в груди.
Слышишь, капель во мне,
Вот вот прилетят грачи...
Подснежником из земель,
Голос твой.
Не молчи!
⠀
Пол шага... длинною в жизнь,
Не самый короткий путь.
Ручьями стекая вниз,
Лёд тает, а я держусь!
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Деяким шанувальникам співачки і телеведучої дуже сподобався вірш Чехової, вони назвали його проникливим і дуже "до речі" до нинішнього стану багатьох, деяким він здався поверхневим, але тут же фолловери відзначили, що хтось талановитий, хтось ні, проте право на творчість і передачу таким чином своїх сокровенних емоцій у життя, так би мовити - має кожен.
Раніше ми повідомляли, Чехова, яка любить подорожувати, але в даний час, як і багато інших, змушена самоізолюватися вдома, поностальгувала в соцмережі. Ведуча опублікувала фото з однієї зі своїх поїздок до гарячих країн. Зірка з'явилася в приголомшливому літньому сарафані, що вигідно підкреслив її чудову фігуру.
Нагадаємо, що Анфіса Чехова виставила своє багатство в білій сорочці: "Бомба!".
Також Politeka писала, що Анфіса Чехова повністю роздяглася і показала, за що її обожнюють чоловіки: «Ось це так гнучкість!».