34-річна екс-солістка групи "Nikita" Анастасія Кумейко, яка нині виступає під псевдонімом DJ Nana, похвалилася декольте в тісному костюмі

Кумейко на карантині спокійно не сидиться. Цього разу красуня вирішила запалити ароматичні палички і показала з ними спокусливий танець. Про це пише Politeka.net (щоб дивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

«Восени 1830 року А. С. Пушкін змушений був три місяці сидіти в селі Болдіно з-за карантину, оголошеного унаслідок епідемії холери. За відсутністю інтернету і мобільного зв'язку йому довелося розважати себе єдиним що він міг собі дозволити – письменництвом», – розповіла Анастасія у себе на сторінці, після чого написала величезний перелік оповідань і поем Пушкіна, серед яких роман у віршах «Євгеній Онєгін», повість «Постріл», повість «Заметіль», безліч статей і віршів.

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Крім пізнавального тексту, Кумейко порадувала шанувальників відео, на якому вона сидить на підлозі, махаючи в різні боки запаленими арома-паличками.

В коментарях полконники «Нани» не змогли утриматися від сарказму:

«Який плідний, Олександр», «Яка ви мила».

Також Кумейко зазначила, що через карантин, поки може написати лише список з'їденого.

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Осенью 1830 года А.С. Пушкин вынужден был три месяца сидеть в деревне Болдино из-за карантина, объявленного по причине эпидемии холеры. За отсутствием интернета и мобильной связи ему пришлось развлекать себя единственным что он мог себе позволить -сочинительством. Итак краткий перечень написанного: 7 сентября — Бесы («Мчатся тучи, вьются тучи...») 8 сентября — Элегия («Безумных лет угасшее веселье...») 9 сентября — повесть «Гробовщик» 13 сентября — Сказка о попе и о работнике его Балде Сказка о Медведихе 14 сентября — повесть «Станционный смотритель»; предисловие к Повестям Белкина «От Издателя» 18 сентября — Путешествие Онегина 20 сентября — повесть «Барышня-крестьянка» 25 сентября —роман в стихах «Евгений Онегин». Песнь IX (это последняя глава романа в стихах, в окончательной редакции она станет восьмой) 26 сентября — Труд («Миг вожделенный настал: окончен мой труд многолетний...»); Ответ анониму 1 октября — Царскосельская статуя; К переводу «Илиады»; «Румяный критик мой,насмешник толстопузый» 2 октября — "Глухой глухого звал..." 4 октября — Дорожные жалобы 5 октября — Прощание 7 октября — Паж, или Пятнадцатый год 8 октября — «Я здесь, Инезилья» "Пред испанкой благородной" 9 октября — поэма «ДОМИК В КОЛОМНЕ» 11 октября — Рифма; Отрок 14 октября — повесть «Выстрел» 15 октября — Эпиграмма («Не то беда, Авдей Флюгарин...»); Моя родословная; «Два чувства дивно близки нам...»; «Когда порой воспоминанье...» 17 октября — «Стамбул гяуры нынче славят...»; Заклинание 20 октября — повесть «Метель» 23 октября — «Маленькие трагедии»: Скупой рыцарь 24-25 октября — О критике статья «Об Альфреде Мюссе»; Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы; «В начале жизни школу помню я...» 26 октября — «Маленькие трагедии»: Моцарт И Сальери; Отрывок ( начало этого прозаического отрывка войдет потом в «Египетские ночи») 29 октября — статья «Опыт отражения некоторых нелитературных обвинений»; Опровержения на критики и замечания на собственные сочинения; Заметка о поэме «Граф Нулин»; «Мы рождены, мой брат названный...» (А. А. Дельвигу) 31 октября — Герой #djNana #танцысхолодильником #anastasiadomination Продолжение 👇🏼 . . .

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Також раннє Кумейко опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому позувала в спокусливому вбранні. На Анастасії чорний напівпрозорий комбінезон, який вигідно підкреслив її чудову фігуру, а від зони декольте неможливо відвести погляду. Але ще більше вражає поза, в якій зірка застигла перед об'єктивом. 

Кумейко відкрила холодильник і задерла праву ногу на його дверцята. При цьому в руці Настя тримала апельсин.

"Ну що ж, вчора підтягнули хореографію. 💃😳 Сьогодні прийшов час  арифметики. Скільки апельсин на фото? 🍊😏", - підписала кадр артистка.

Шанувальники не втрималися від компліментів. А деякі так прямим текстом і написали, що через занадто відвертого образу Насті - не до арифметики. Нагадаємо, гаряча екс-Nikita без макіяжу вразила рельєфною фігурою в одній піжамі

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