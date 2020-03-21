34-річна екс-солістка групи "Nikita" Анастасія Кумейко, яка нині виступає під псевдонімом DJ Nana, похвалилася декольте в тісному костюмі

Кумейко на карантині спокійно не сидиться. Цього разу красуня вирішила запалити ароматичні палички і показала з ними спокусливий танець. Про це пише Politeka.net (щоб дивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

«Восени 1830 року А. С. Пушкін змушений був три місяці сидіти в селі Болдіно з-за карантину, оголошеного унаслідок епідемії холери. За відсутністю інтернету і мобільного зв'язку йому довелося розважати себе єдиним що він міг собі дозволити – письменництвом», – розповіла Анастасія у себе на сторінці, після чого написала величезний перелік оповідань і поем Пушкіна, серед яких роман у віршах «Євгеній Онєгін», повість «Постріл», повість «Заметіль», безліч статей і віршів.

Крім пізнавального тексту, Кумейко порадувала шанувальників відео, на якому вона сидить на підлозі, махаючи в різні боки запаленими арома-паличками.

В коментарях полконники «Нани» не змогли утриматися від сарказму:

«Який плідний, Олександр», «Яка ви мила».

Також Кумейко зазначила, що через карантин, поки може написати лише список з'їденого.

Також раннє Кумейко опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому позувала в спокусливому вбранні. На Анастасії чорний напівпрозорий комбінезон, який вигідно підкреслив її чудову фігуру, а від зони декольте неможливо відвести погляду. Але ще більше вражає поза, в якій зірка застигла перед об'єктивом.

Кумейко відкрила холодильник і задерла праву ногу на його дверцята. При цьому в руці Настя тримала апельсин.

"Ну що ж, вчора підтягнули хореографію. 💃😳 Сьогодні прийшов час арифметики. Скільки апельсин на фото? 🍊😏", - підписала кадр артистка.

Шанувальники не втрималися від компліментів. А деякі так прямим текстом і написали, що через занадто відвертого образу Насті - не до арифметики. Нагадаємо, гаряча екс-Nikita без макіяжу вразила рельєфною фігурою в одній піжамі

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