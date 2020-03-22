37-летняя Анжелика Ревва, жена российского комика и певца Артура Пирожкова, показала зажигательный кадры на которых порезвилась в постели

Как сообщает Politeka, Александр Ревва был знатным холостяком и сам этого не отрицал. Жениться до 40 лет он считал глупостью. Но все пошло о другому после встречи с Анжеликой.

Девушка в свою очередь уважает мужа и принимает все его идеи. Она очень образованная и говорит на нескольких языках. К тому жена артиста очень хозяйственная и знает как устроить для мужа отдых после рабочего дня. Кроме того, она активно ведет свою страницу в сети Instagram, где показывает фото из повседневной жизни, а также снимки с работы и профессиональных фотоссесий.

Сейчас, когда люди по всему миру оказались в карантине, жена Пирожкова решила показать, чем можно заняться дома и поднять себе настроение. Так, на ее личной странице в сети Instagram появилось видео на котором девушка вдоволь веселиться, прыгая на мягкой кровати.

При этом на ней экстра-мини с цветастым принтом из воздушной ткани. Платье настолько короткое, что пользователи сети без проблем могут разглядеть ее главное достоинство - длинные стройные ноги, красотка которых может завоевать сердце любого мужчины.

Поклонники обратили внимание на то, что звезда без макияжа, поблагодарили ее за вдохновение и оставили комплименты.

"Боюсь сломать 🤣🤣", "Быть замужем за таким мужчиной!можно позволить себе все и попрыгать на кровати тоже.молодчинка!", "Какая хорошенькая без макияжа", "Круто🔥тоже так хочу 🙂👍", "😍Богиня ❤️", "Спасибо за позитив!👍👍👍🌹".

Также ранее сообщалось, что жена известного российского комика и певца Артура Пирожкова Анжелика Ревва показала, как делает растяжку.

Как известно, семья Реввы соблюдает карантин в связи с распространением коронавируса. Анжелика регулярно рассказывает в сети, чем они занимаются дома.

В этот раз Ревва показала, как делает растяжку на каремате. На девушке надеты коротенькие шорты и белая майка. Ее волосы распущены. Похоже, что этот кадр постановочный, ведь мало кто занимается спортом с распущенными накрученными волосами.

Напомним, что Анжелика Ревва похвасталась семейным фото с подросшими дочерьми: «Папины девочки».

А еще Politeka писала, что фото Артура Пирожкова до пластики всплыли в сети, хирург раскрыл детали: "Ему не надо было...".

Также Politeka сообщала, что дочь Артура Пирожкова поразила сходством со звездным отцом: «Папина замена».