А сама недавно была в беде

Украинская модель Екатерина Куличенко после возвращения из Италии, в которой бушует эпидемия коронавируса, не стала соблюдать режим самоизоляции

Об этом свидетельствуют ее посты и сториз в Инстаграм, передает Politeka.net. Как известно, девушка недавно вернулась из Италии, но не стала дожидаться когда пройдет 14 дней инкубационного периода.

В воскресенье, 22 марта, она опубликовала видео с улицы. Куличенко пожаловалась на мерзкую погоду, отметив, что идет на почту.

«Сейчас зайду на почту, мне нужно забрать посылочку. И, кстати, если вам интересно могу ее показать», - отметила девушка.

Отметим, что Куличенко была в защитной маске, но, как известно, маска не гарантирует 100% защиты, если человек переносчик вируса. Кроме этого, судя по постам модели, после приезда домой в Запорожье, откуда она родом, девушка вероятно успела посетить один из местных салонов красоты.

При этом сама девушка отмечает, что соблюдает и поддерживает карантин.

«Может благодаря этому безумию в мире люди станут добрее? Может все научаться соблюдать правила? Может мир станет чище?», - написала Куличенко в одном из своих постов.

Ранее мы писали, что Катя Куличенко застряла в Италии без денег и работы. Девушка поехала работать в Милан, но из-за пандемии все съемки были отменены. Долгое время она не могла уехать домой, но в итоге у нее это получилось. Пока в Италии еще не были введены жесткие ограничения, Куличенко много гуляла и даже приняла участие в съемке.

Стоит отметить, что в Италии сегодня самая большая вспышка коронавируса, ежедневно там умирает более 500 человек. При этом, большое количество людей может быть переносчиками вируса не имея симптомов. Особенно это распространено у молодых людей.

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