37-річна Анжеліка Ревва, дружина російського коміка і співака Артура Пирожкова, показала запальний кадри на яких скаженіла в ліжку

Як повідомляє Politeka, Олександр Ревва був знатним холостяком і сам цього не заперечував. Одружуватися до 40 років він вважав дурістю. Але все пішло про іншому після зустрічі з Анжелікою.

Дівчина в свою чергу поважає чоловіка і приймає всі його ідеї. Вона дуже освічена і говорить на декількох мовах. До того дружина артиста дуже господарська і знає як влаштувати для чоловіка відпочинок після робочого дня. Крім того, вона активно веде свою сторінку в мережі Instagram, де показує фото з повсякденного життя, а також знімки з роботи і професійних фотосесій.

Зараз, коли люди по всьому світу опинилися в карантині, дружина Пирожкова вирішила показати, чим можна зайнятися вдома і підняти собі настрій. Так, на її особистій сторінці в мережі Instagram з'явилося відео на якому дівчина вдосталь веселиться, стрибаючи на ліжку.

При цьому на ній екстра-міні з кольоровим принтом з повітряної тканини. Сукня настільки коротке, що користувачі мережі без проблем можуть розгледіти її головне достоїнство - довгі стрункі ноги, красуня яких може завоювати серце будь-якого чоловіка.

Шанувальники звернули увагу на те, що зірка без макіяжу, подякували їй за натхнення і залишили компліменти.

"Боюся зламати 🤣🤣", "Бути за чоловіком за таким чоловіком!можна дозволити собі все і пострибати на ліжку теж.молодчинка!", "Яка гарненька без макіяжу", "Круто🔥теж так хочу 🙂👍", "😍Богиня ❤️", "Дякую за позитив!👍👍👍🌹".

Також раніше повідомлялося, що дружина відомого російського коміка і співака Артура Пирожкова Анжеліка Ревва показала, як робить розтяжку.

Як відомо, сім'я Ревви дотримується карантин у зв'язку з розповсюдженням коронавіруса. Анжеліка регулярно розповідає в мережі, чим вони займаються вдома.

В цей раз Ревва показала, як робить розтяжку на карематі. На дівчині одягнені коротенькі шорти і біла майка. Її волосся розпущене. Схоже, що цей постановочний кадр, адже мало хто займається спортом з розпущеним накрученим волоссям.

Нагадаємо, що Анжеліка Ревва похвалилася сімейним фото з підрослими дочками: «Татусеві дівчинки».

А ще Politeka писала, що фото Артура Пирожкова до пластики спливли в мережі, хірург розкрив деталі: "Йому не треба було...".

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