Російський гуморист Максим Галкін, чоловік співачки Алли Пугачової, захопив публіку архівним відео

Як передає Politeka.net, артист поділився свіжим роликом у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постав разом з Гаррі та Лізою, коли їм, швидше за все, не було ще й року (щоб подивитися відео, проскрольте вниз). В кадрі сімейка на пікніку, трійця розташувалася на розстеленому килимку: батько лежить на спині, а малюки граються поруч. У білявій кучерявій дівчинці важко впізнати нинішню Лізу, як і Гаррі, звичайно, теж помітно "змужнів".

"Вже вибачте за банальність, але як летить час! Коли я ріс, фрази мами про те, що зовсім недавно я був маленьким і славним, а зараз, мовляв, вже здоровий , здавалися мені частиною батьківської сентиментальності, а тепер розумію це відчуття щимить від безпорадності безповоротності змін до улюблених чоловічків, кожну хвилину спілкування з якими ти хочеш закарбувати в серці! #улюбленідіти", - тепло підписав кадри Галкін.

За годину шанувальники встигли поставити більше 320 000 "сердечок", не втримавшись від коментарів під цим "мімімішним" роликом.

"Карапузи які були😅💖💖"

"Яка Ліза смішна🤣"

"Ліза ❤️зачіска 😌❤️"

"Які милі пупсики😇😍"

"Які вони милі😍!!! Солодкі малята!!!! Як же швидко летить час"

"Лізу взагалі не впізнати"

Раніше ми повідомляли, Галкін приголомшив публіку незвичайним заняттям у ванній. Артист усамітнився, щоб помити руки (за порадою медиків через карантин - довгі півхвилини), а заодно і почитати напам'ять Гете німецькою мовою.

Комік розповів про новий челлендж у соцмережі: читати вірші, поки миєш руки, - і передав його співачкам Регіні Тодоренко, Лоліті Мілявській і Поліні Гагаріній.

"Мити руки треба довго – так давайте читати під цю справу вірші! Я приймаю естафету від @bastaakanoggano і передаю її неповторним дівчатам... В універі я грав Мефістофеля, забути я це не можу, тому вивалюю на вас самого що ні на є Гете...", - поділився артист.

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