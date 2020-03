View this post on Instagram

Ребята! Мой кореш @ilyinman предложил совместить высокое с насущным – поэзию с гигиеной и запустил такой челлендж ЧИСТАЯ ПОЭЗИЯ. Мыть руки надо долго – так давайте читать под это дело стихи! Я принимаю эстафету от @bastaakanoggano и передаю её неповторимым девчонкам @reginatodorenko, @gagara1987, @lolitamilyavskaya и, вдруг захочет что-то из прекрасного своего прочесть @bolshe_nikogda 😊 В универе я играл Мефистофеля, забыть я это не могу, поэтому вываливаю на вас самого что ни на есть Гёте. Для алчущих смысла – далее перевод. Мефистофель Не стану вас вводить в заблужденье, Мой юный друг. В науке сей Легко с дороги сбиться: всё в ней ложно; Так яду скрытого разлито много в ней, Что с пользой различить его едва ли можно. И здесь учителя вы слушать одного Должны и клясться за слова его. И вообще: держитесь слова Во всём покрепче, каждый раз! тогда дорога верная для вас В храм несомненности готова. #чистаяпоэзия #мойтерукидолго