43-летний российский комик Максим Галкин, супруг певицы Аллы Пугачевой, поддержал необычный челлендж в соцсети, связанный с карантином из-за COVID-19

Как передает Politeka.net, артист поделился свежим видео в своем микроблоге в Инстаграм, на котором заснял себя во время интимного занятия в ванной (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз). Галкин мыл руки и при этом пафосно читал стихи Гете на немецком языке. Суть челленда состоит в том, что нужно цитировать известных поетов и писателей в то время, как моешь руки - ведь медики советуют заниматься этим как можно чаще и не менее 20-30 секунд для профилактики коронавируса.

"Мой кореш @ilyinman предложил совместить высокое с насущным – поэзию с гигиеной и запустил такой челлендж ЧИСТАЯ ПОЭЗИЯ. Мыть руки надо долго – так давайте читать под это дело стихи! Я принимаю эстафету от @bastaakanoggano и передаю её неповторимым девчонкам @reginatodorenko, @gagara1987, @lolitamilyavskaya... В универе я играл Мефистофеля, забыть я это не могу, поэтому вываливаю на вас самого что ни на есть Гёте...", - поделился Галкин.

Поклонники всего за час почти четверть миллиона раз "лайкнули" пост юмориста, рассыпавшись в комплиментах.

"Это прекрасно"

"Видать Тилль в гости приходил🤣🤦🏼‍♂️"

"Даже при чтении пафосно-драматического отрывка из Гёте даёт о себе знать талант комика! Не спрячешь..☝🏼"

"А какое произношение) вы, Максим просто Мега!🔥"

"Да, стихи на немецком лучше всего передают царящий дух 👑вируса😂"

"Cтрашно ..."

Ранее мы сообщали, дети Пугачевой и Галкин обескуражили публику мистическим мини-представлением. Шестилетние Гарри и Лиза провели "обряд изгнания коронавируса", а гордый отец снимал происходящее на камеру.

Малыши кружились вокруг "алтаря" приговаривая "раз, два три - коронавирус уйди!"

"Правильно, так его.😊"; "Какие же они классные💚 наверное это самые счастливые дети)"; "А можно подробную инструкцию?😂"; "Будем практиковать!!! 🔥", - писали в комментариях.

Напомним, 6-летняя дочь Пугачевой поразила странными развлечениями, Галкин показал видео

Также Politeka сообщала, что Пугачева поставила на место звезду украинского шоу, скандал не утихает