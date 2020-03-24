Известного артиста Льва Лещенко, который является лучшим другом Наташи Королевой, и его супругу госпитализировали в больницу
Лещенко забрали в больницу еще 23 марта. Врачи подозревают, что у артиста возможно коронавирус, но оценивают его состояние, как стабильное. Певцу сейчас 78 лет. Других подробностей пока не поступало. Об этом сообщает Politeka со ссылкой на телеграм-канал "База".
Известно, что Лещенко является хорошим другом украинской певицы Наташи Королевой. Есть много видео, где семьи собираются вместе как на праздники, так и на официальные мероприятия.
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Ранее мы сообщали, что Наташа Королева удивила «мультяшной» внешностью для нового проекта для детей.
46-летняя российская певица не так давно запустила новый проект, в рамках которого она снимает видео с популярными детскими сказками. Об этом звезда рассказала на своей странице в Инстаграм.
Королева утверждает, что ее видео понравились многим, поэтому теперь она интересуется, какую сказку ей снять следующей. Певица уточнила, что сейчас выбирает между «Репкой» и «Красной Шапочкой».
При этом на видео Королева примерила на себя разные Инстаграм-маски. Первая «добавила» певице большие очки, огромные голубые глаза с пышными ресницами и забавную детскую прическу с «рожками».
Сообщалось, что известная украинская певица Наташа Королева, которая живет и работает в России, опубликовала фото с другой звездой.
Королева была в черном платье с цветочным принтом и глубоким декольте. Наряд затянул ее пышные прелести, при этом из выреза выглядывала лямка из-под нижнего белья, это уже, можно сказать, лишнее.
Яркий обруч, сережки в тон и другие аксессуары дополнили образ звезды.
Наталья будто присела на колени Бабкиной, притянулась к ней, открыла рот и вытянула в руке длинную косу.
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А еще Politeka писала, что Наташа Королева потрясла экспериментом с внешностью
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