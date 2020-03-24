Известная российская актриса Кристина Асмус, жена комика Гарика Харламова, показала новое горячее фото в Инстаграм

На кадре Асмус позирует или в платье или обмотанная полотенцем белого цвета. Волосы у нее были в этот раз распущены и сделаны кудрями. Можно заметить, что Кристина забыла о белье, чем еще больше подогрела интерес к снимку. На фоне почти ничего не видно, кроме двери и стены. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"В декабре я снялась в полнометражном фильме «Китобой», Это не хоррор)))), это драма. Я сыграла девушку из секс видеочата, Уууфь))) Но спешу вас расстроить, пикантных сцен не было. Прям даже обидно. Зато был мой самый длинный дубль в карьере, который длился 43 минуты", - написала Асмус.

На втором фото она была уже с крашенными короткими волосами, видно, что то был парик. Образ дополнила халатом и какой-то одеждой под ним. Асмус сидела на кровате или диване.

Фанаты успели поставить более 30 тысяч лайков и написали несколько комментариев, в которых хвалили красоту актрисы и ее молодое лицо.

Сообщалось, что Кристина Асмус показала себя за обедом или же завтраком в белой блузке.

31-летняя российская актриса, получившая известность благодаря сериалу «Интерны», предстала перед публикой на новом опубликованном ею снимке за столом со сладостями.

Артистка игриво смотрела прямо в объекив камеры и показала, как открыла рот, чтобы якобы съесть конфету:

"Вот не люблю, когда фотографируют исподтишка 🤳🏻 Вот прям не люблю. Вот прям исподтишка 🥺 На публичных мероприятиях - ок, хоть когда в зубах ковыряюсь)))))) Но по личным делам - кафе, кино, магазин, улица, аптека, фонарь... 😂 Нееееее", - подписала свой новый снимок звезда ТВ.

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