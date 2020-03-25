Знаменита українська співачка Віра Брежнєва показала кадри з ефектної фотосесії в чорному спортивному костюмі

Віра є активним користувачем соціальної мережі, тому щодня ділиться з шанувальниками різними фото і відеоматеріалами. Цього разу співачка показала відзнятий матеріал в рамках спеціальної фотосесії для модного журналу, пише Рoliteka.net.

На представлених кадрах струнка Віра позувала в чорному облягаючому скороченому комбінезоні, під низом якого можна помітити світлу майку. Доповнила наряд співачка ніжно-рожевою весняної курткою, а також світлими кросівками з білими носочками-гольфами.

«У квітневому номері @harpersbazaar_ru наша безтурботна зйомка, яку ми робили ще в лютому ( здається, в іншому житті 🙈) як абсолютна передчуття весни, сонця і тепла ❤️ під класну музику 📻 все вийшло на одному диханні з моєю улюбленою командою, дуже хочу щоб наше настрій передався і вам! 🧍🏼‍♀️», – написала Віра під новим постом.

Шанувальники тут же відреагували:

«Боже👏👏👏👏Віра-весна!!!!!!❤️», «Вірочка, молодець що підтримуєш форму... 🔥🔥🔥», «Класна ви 🙌,Віра 😍🔥❤️», «Бережіть себе, Віра😷👍🏻», «Струнка ! Красива! Обваражжжжительная😍😍😍», «Гарна🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩», «Віра ти супер💋💋», «Красуня ти наша😊👍», «йшов 10 день карантину😍😂😂❤️❤️❤️❤️❤️❤️».

Раніше Віра Брежнєва здивувала зворушливими кадрами з чоловіком, представивши ті в соціальній мережі Instagram. Причому виступала артистка навіть у Міжнародний жіночий день, привітавши своїх шанувальниць. А щоб позбавити себе від непотрібних коментарів на адресу сім'ї, не забула зірка в розділі Сторі опублікувати зворушливі сімейні кадри.

Так, в спеціальному розділі Instagram співачка показала зворушливе звернення до чоловіка і цілий фотоколаж із знімками, на яких вона разом з Меладзе щасливо обнімаються і ніжно дивляться один на одного.

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