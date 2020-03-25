Регина Тодоренко показала стильный образ во время поездки и рассказала о том, как проходит ее карантин

Как известно, Тодоренко до посленего снимала шоу "Пятница" и занималась своими проектами даже во время карантина. Сегодня звезда отметила, почему продолжает это делать и рассказала о намерениях на ближайшие рабочие дни, пишет Рoliteka.net.

Под стильным снимком, на котором Регина позировала с блестящим макияжем и с аккуратно уложенными ровными волосами, звезда выразила обеспокоенность сложившейся ситуацией. Причем внимание пользователей привлекла также не сама подпись под новым постом, а прическа звезды.

Регина отметила, поскольку ей не хотелось бы оставаться в стороне от работы, она активно мониторит СМИ, отмечая, что раз информационное поле продолжает работать, то все не так плохо.

«#телИк #интернет #радио Пока еще работают...ведь все вышеперечисленное означает , что мы останемся в информационном поле! Поэтому я стараюсь быть максимально полезной и снимать самые необходимые сюжеты ! Расскажите, вы уже на карантине иди ещё работаете? #coronavirus», - написала Тодоренко.

Вот что ответили поклонники:

«Красивая😍🌷», «У нас в городе только 1 заболевший. И я в декрете все равно как на карантине😂😂 но и в декрете работаю) на удаленке)», «В Украине, это одна из немногих сфер, которая работает. Но я бы всех отправила на карантин🤷‍♀️», «Мой ручки🤲», «Работаем все», «Наша страна уже в комендантском часе, так что карантин не прогуляем)».

Ранее звезда представила несколько кадров в социальной сети Инстаграм, на которых появилась в необычном платье, полностью расшитым пайетками и подчеркнувшим ее талию.

«#кривляка «Коза, достала со своим языком», «а можно без языка», «ума - палата», «тупая», «совсем уже из-за бабла перекосило», «ты же мать», «Боже, какая страшная», «хватит дергаться», «пока муж с ребёнком, она жопой крутит», «я бы вдул» - сколько приятного я читаю каждый день и за это благодарю вас! Обещаю быть лучше 🙏🏻», - довольно иронично подписала новые фото артистка.

Напомним, Тодоренко жестко опозорилась из-за неудачного замечания

А еще Politeka писала, что Тодоренко показала, как развлекается со своими сладостями на отдыхе

Также Politeka сообщала, что Тодоренко расплакалась после вопросов Ксении Собчак