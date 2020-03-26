Известная украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко показала новое интересное фото в Инстаграм

На фото Регина позирует в белом платье в горошек и красных каблуках. Тодоренко стояла на одной ноге, запрокинула голову и высунула язык. Фото получилось очень интересным и забавным. На фоне можно увидеть только фон и ковер, на котором была певица. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Абсолютно дурацкое настроение!

Я дико расстроена, что мой сериал #WhatIf закончился. А вы наверняка знаете это чувство фрустрации, которое поглощает после просмотра классного сериала. Рене Зеллвегер - красотка. Открылась для меня с новой стороны, особенно после фильма #Джуди", - написала Регина.

Фанаты успели поставить почти 50 тысяч лайков и написали множество комментариев:

"Я одна смотрю «Орёл и Решку» только с Региной и Лесей?", "Мне кажется только Региначка работает на карантине", "Даа, спору нет, Рене - супер талант!", "Жизнерадостная , добрая и просто светлый человек".

Ранее мы сообщали, что 29-летняя украинская певица и телеведущая Регина Тодоренко, которая переехала в Россию, обескуражила публику забавными движениями под музыку.

Напомним, Тодоренко удивила сеть неожиданной сменой имиджа

А еще Politeka писала, что потолстевшая Тодоренко с высунутым языком потрясла видом в мини-платье

Также Politeka сообщала, что Тодоренко жестко раскритиковали из-за провального интервью



