Известная украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко показала новое интересное фото в Инстаграм
На фото Регина позирует в белом платье в горошек и красных каблуках. Тодоренко стояла на одной ноге, запрокинула голову и высунула язык. Фото получилось очень интересным и забавным. На фоне можно увидеть только фон и ковер, на котором была певица. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.
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Я дико расстроена, что мой сериал #WhatIf закончился. А вы наверняка знаете это чувство фрустрации, которое поглощает после просмотра классного сериала. Рене Зеллвегер - красотка. Открылась для меня с новой стороны, особенно после фильма #Джуди", - написала Регина.
Фанаты успели поставить почти 50 тысяч лайков и написали множество комментариев:
"Я одна смотрю «Орёл и Решку» только с Региной и Лесей?", "Мне кажется только Региначка работает на карантине", "Даа, спору нет, Рене - супер талант!", "Жизнерадостная , добрая и просто светлый человек".
Ранее мы сообщали, что 29-летняя украинская певица и телеведущая Регина Тодоренко, которая переехала в Россию, обескуражила публику забавными движениями под музыку.
Напомним, Тодоренко удивила сеть неожиданной сменой имиджа
А еще Politeka писала, что потолстевшая Тодоренко с высунутым языком потрясла видом в мини-платье
Также Politeka сообщала, что Тодоренко жестко раскритиковали из-за провального интервью