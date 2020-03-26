Знаменитая украинская певица Анна Седокова показала, как развлекается дома

После того, как был введен карантин, звезда поспешила отснять собственное шоу и лишь потом отправилась домой проводить время в окружении близких. И, судя по стори звезды в социальной сети Инстаграм, она уже придумала, как провести вечера с молодым возлюбленным, пишет Рoliteka.net.

Так, артистка представила новый образ, причем не постеснялась рассказать, для кого и чего он нужен. Знаменитость появилась перед объективом в черном кружевном халате с тонким поясом, под которым заметно такого же цвета кружевное нижнее белье.

На лице Анны яркий макияж, а волосы аккуратно уложены в мягкие волны. Примечательно, что в ролике звезда отметила, что этот образ подходит только для того, чтобы хоть в нем дома, пить вино и наслаждаться отдыхом, ведь пока что более им нечем заняться на карантине.Таким образом Анна намекнула на романтичный вечер с Янисом, которого немногим позже также показала в Стори. Молодой человек заботливо готовил ужин, пока певица снимала ролики и наблюдала за возлюбленным.

Также есколько дней назад Анна рассказала, что завершила свой мини-марафон по похудению и сразу же по его окончанию приступила к съемкам нового проекта под названием "Квартира 69".

Съемки проходили несмотря на то, что сейчас введен карантин из-за угрозы распространения коронавируса. Похоже, Анна решила не сбиваться с графика и поэтому каждый день проводила на съемочной площадке большую часть дня.

В разделе Стори она показала, как примерила на себя стильное платье длинны "миди" ярко-розового оттенка с белыми полосами. При этом наряд выгодно подчеркнул внушительные формы звезды, которые едва ли поместились в наряд без бретелек.

Анна предстала в наряде во время записи одного из моментов шоу, на котором также появились ее колеги и даже успели удивить дерзкими выходками перед лицом артистки. Немногим позже певица показала фото, снятое в тот момент, когда сама Анна вместе с другом сидела в подобии ванной, заполненной светлыми шариками.

Напомним, Седокова заинтриговала новым видео.

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