Популярная украинская певица Злата Огневич опубликовала фото в соблазнительном образе

Звезда во время фотосессии была игривой и даже выставила язык, пишет Politeka.net. Певица часто радует поклонников фото, на которых демонстрирует достоинства своей фигуры.

В этот раз обворожительная артистка предстала в топе на тонких бретельках, который оголил ее живот и тонкую талию. Образ дополнили различные украшения.

Знаменитость поразила идеальной фигурой и своим кокетством. Злата улыбнулась, и, приоткрыв рот, высунула язык. Выглядела она невероятно.

К тому совсем недавно певица изменила прическу, и сейчас можно заметить ее некую дерзость.

"Вот мой ответ о продлении карантину😛😛😛!))) Спасибо за возможность выспаться на год вперед, потому что потом - будет много концертов и наших с ВАМИ встреч! ♥ ️ Держитесь и будьте сильными, пожалуйста!!!", - подписала снимок красотка.

Почти за сутки пост собрал более 7000 лайков и много комментариев.

"Лисичка)", "Поскорее бы эти встречи и концерты❤️🔥", "Очень красивая", "Шикарная😍😍😍😍😍😍❤️❤️❤️❤️❤️", "...СКАЗОЧКА..ОЧАРОВАШКА..ПРЕЛЕСТЬ😘!!! ВСЕГО..ТЕБЕ..ПРЕКРАСНОГО.😘!!", "Прекрасное положительное фото! 🤩🔥😍", "🌹🌹🌹🌹🌹и это переживем!) Берегите себя❤", "Девушка на миллион 🔥😍😍😍", "Обожаю ❤️❤️❤️❤️🔥🔥🔥🔥🔥 мое чудо! 👈🐰🐼", "СЕКСУАЛЬНА БЛОНДИНКА😍😍😍😍😻😻😻", "Солодка карааааа😉😉😉🤗💖", "Злата, выходи за меня 😍", "Красотка", "Большое спасибо за поддержку и позитив😉🙌😘Вы - невероятная 🤗🧡", " И мне по кайфу💋💋💋", - написали пользователи сети.

Напомним, что певица Злата Огневич призналась, что связывает ее с Ляшко: "Фантастический".

Ранее Politeka писала, что Злата Огневич закинула ноги за голову и показала, чем ее наградила природа: "Бомба!".

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