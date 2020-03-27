Известный украинский хореограф, участница популярного шоу "Танці з зірками" Алена Шоптенко во время карантина из-за коронавируса устроила уроки танцев
Звезда опубликовала пост, в котором поблагодарила всех, кто посетил ее тренировки, пишет Politeka.net.
На прикрепленном к тексту фото изящная Алена позировала в черной длинной майке, которая подчеркнула ее грудь и тонкую талию.
Также хореограф надела лосины, обтянувшие ее стройные ножки. На ногах Алены можно заметить черные кросссовки .
Красотка выставила вперед ножку и подняла руку вверх, а вторую - положила себе на талию.
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Алена распустила волосы и искренне улыбнулась в камеру.
В посте, как уже говорилось, звезда поблагодарила все, кто посетил ее онлайн-занятия.
"Мне все еще немного непривычно никого не видеть, но ваши ответы на мои вопросы во время эфира очень помогают! Спасибо вам! 🔥", - призналась Шоптенко.
Как отметила Алена, она понимает, что комбинация танго-фламенко, котороую хореограф представила на уроке, была сложноватой, но в этом, по ее мнению, есть плюсы.
"Выход из зоны комфорта - это признак роста 💪 а именно к этому мы и стремимся 😊 кроме того, чтоб просто подвигать попой 😁", - написала звезда.
Также она попросила подписчиков оценить по шкале от 1 до 5 насколько сложной была эта хореография 26 марта?
За три часа пост собрал почти 6000 лайков и много комментариев.
"Спасибо большое!Это же мечта от моего кумира мастер-класс😍🙌...", "А можете сохранять ваши мастер классы?😊💐 Большое спасибо за ваш труд!", "Спасибо большое за мастер-класс❤️ было очень круто👍👍👍 для меня сложность была на 3)", "Вай какой красивый ангел ты тс чудо маленькая умница🔥🔥🔥🔥", - написали пользователи сети.
Напомним, что Шоптенко огорошила прощальным фото после вылета с Танців з зірками.
Как сообщала Politeka, Шоптенко ошарашила рассказом о «Танцах со звездами».
Также Politeka писала, что главная красавица «Танцев со звездами» поразила фигурой в купальнике.