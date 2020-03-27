Популярный российский певец Филипп Киркоров удивил поклонников неожиданным поздравлением

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Полина, с днём рождения тебя!💐 Пусть каждый новый день начинается с твоей искренней улыбки! Желаю идти по жизни легко, получая от нее удовольствие! Будь хороша в каждый миг своей жизни, не обращай внимание на всякие мелочи! Не могу тебя сейчас лично обнять и поздравить, поэтому посылаю тебе поцелуй счастья!😘 И с красивой премьерой песни», - говорится в сообщении.

Уточним, что речь идет о не менее популярной певице Полине Гагариной. На опубликованном снимке Киркоров прижался к девушке и целует ее.

«Целоваться полез. Надо же», «целоваться нельзя», «ООО, а я думал что цвет настроения синий», «из вас бы получилась красивая пара», - пишут они.

До этого мы писали, что поп-король российской эстрады Филипп Киркоров покрасовался в дорогущем и ярком наряде

Видео артист опубликовал с своем Инстаграм. Так на кадрах артист, который заметно исхудал, говорят одни, постарел и "сохнет" - пишут в комментариях другие его поклонники в сети, позировал в запоминающемся наряде.

Артист предстал в брэндовых джинсах «Gucci», которых, если верить голосу за кадром, в мире всего несколько экземпляров - лимитированую серию итальянского модного гиганта в торговых центрах вряд увидишь. Кроме того, на Киркорове была яркая футболка с надписью Голливуд и кофта, напоминающая спортивную.

Все тот же голос за кадром предложил разыграть среди подписчиков Филиппа упоминание в сториз звездного артиста за правильный ответ фанов на следующий вопрос.

Напомним, что фаворитка Киркорова в прозрачной сетке пококетничала на камеру: «50 оттенков черного».

А еще Politeka писала, что Киркоров ошеломил опасными развлечениями с детьми, семейное видео: "Девочка бесстрашная".

Также Politeka сообщала, что Киркоров поразил нестандартными развлечениями, личные кадры облетели сеть: "Женщины не хватает".