Известная украинская певица Анна Седокова показала горячие кадры в Инстаграм

На первом фото Седокова позирует в салатовой пижаме. Образ она дополнила блестящими очками и украшением на шее. Волосы у Анны были распущены. На другом фото она уже лежит в ванной в кружевной одежде. Как можно заметить, белья под пикантным нарядом нее оказалось. Певица позировала в ванной, а на еще одном кадре - сидела на ней. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты успели поставить более 13 тысяч лайков за час и написали множество комментариев:

"Боже мой, я влюбилась", "Сколько салатовый будет стоить?", "Супер, главное, чтобы ткани натуральные были!!", "Так и рождаемость резко повысится с учетом карантина", "А разве рядом с тобой было холодно? Сомневаюсь", "Ну даже солнце блекнет перед этой красотой", "Тебе идет! Даже бежит!)", "Всегда симпатизировала. Но, убедилась, что беспринципная ты баба. Ни одному уважающему себя мужчине такая точно не нужна".

Ранее мы сообщали, что знаменитая украинская певица Анна Седокова устроила стильную съемку со своим молодым возлюбленным Янисом Тиммой на спортивной площадке.

Сегодня певица решила устроить съемки прямо на спортплощадке, показав, как ее возлюбленный Янис поднимает ее к баскетбольному кольцу, словно пушинку и бережно отпускает. Сама Анна забавно позировала в висящем положении и даже осталась с одной рукой держаться за кольцо, чтобы кадры вышли более провокационными.

Напомним, повзрослевшая дочь Седоковой устроила фотосессию в одежде матери

А еще Politeka писала, что Седокова похвасталась кружевным бельем перед молодым любовником

Также Politeka сообщала, что Седокова потрясла "подружками" на камеру в кружевах, кадры впечатляют



