Знаменитая украинская певица Анна Седокова устроила с дочерью модную примерку в собственном магазине

Несмотря на то, что сейчас введены ограничения в связи с эпидемией коронавируса, Анна не стала ограничивать свою работу и даже успела отснять целое шоу, о котором мечтала многие годы. Как выяснилось сегодня, работу над собственным магазином звезда также ограничивать не намерена - пошив костюмов нового дизайна продолжается даже во время карантина, пишет Рoliteka.net.

В разделе Стори в Инстаграм на своей странице артистка решила показать, как проводит время со старшей дочерью Алиной в собственном магазине. Звезда вместе с девочкой примерила костюмы собственного бренда, показав при этом фигуру и стильный вид в целом.

Певица позировала в ярко-оранжевом костюме, а ее дочь в черном и с маской на лице. При этом девочка всячески крутилась рядом с мамой и даже расстегнула курточку, как бы показывая, что внутреняя ее сторона другого цвета - кислотно-желтого. Тогда как свой наряд Алина дополнила коротеньким черным топом.

Как и мама, Алина примерила аккуратные черно-белые кроссовки на шнуровке и перед камерой чувствовала себя весьма уверено. Похоже, у звездной мамы растет хорошая замена.

Ранее певица показала, как выглядит после того, как сбросила за короткий срок 4 кг и раскрыла под новым постом подробности произошедшего с ней за последнее время. На самом кадре Анна счастливо улыбалась с распущенными волосами и в ярко-желтом костюме собственного бренда.

Звезда также отметила, что почитала комментарии под последним постом и решила подвести итог, что самое главное, и не только сейчас, быть здоровым и правильно питаться, это связано напрямую.

Напомним, Седокова заинтриговала новым видео.

Как сообщала Politeka, Седокова показала свои формы в пикантной позе.

Также Politeka писала, что Седокова поразила поклонников «самым лучшим» образом