Знаменитая украинская певица Анна Седокова показала, как развлекается дома с подругой на карантине

После введения карантина звезда прекратила свои съемки и проекты, перейдя на удаленный режим работы. Тем не менее, это не мешает ей развлекаться с друзьями и возлюбленными дома, пишет Рoliteka.net.

В этот раз звезда насмешила сеть, показав необычное виде на своей странице в социальной сети Инстаграм.

В новом видео звезда вместе с подругой подурачилась на камеру. Благодаря специальному фильтру при съемке их головы кажутся непропорционально большими, а играющая стильная музыка создала нужное настроение для веселящихся артистов:

«Кто из нас Белла? @klavacoca скоро в #квартира69 @69apt ,а пока рассказывайте, как дела?)», – написала под роликом Анна.

Стоит отметить, чтобы привлечь внимание к себе, Седокова также показала, как выглядит без макияжа и каких-либо украшений. При этом лицо звезды заметно изменилось – губы стали больше и скулы стали более выразительными. В видео немногим позже Анна отметила, что это все благодаря ее новому Инста-фильтру, ведь предыдущий ее фильтр был почему-то удален.

До этого Седокова появилась на съемках шоу "Квартира 69" в одном боди.

Так, на представленных фото звезда с пышными и распущенными волосами показала себя в цветном боди, с ремнем на талии и необычных колготках в клеточку. Причем на некоторых кадрах свой наряд звезда дополнила красным свободным плащом.

«Через час закончится наш первый съёмочный день #Квартира69 и я собрала тут лучших. Тех, кто отзывается в моем сердце, тех, кем я искренне восхищаюсь, потому что они не похожи ни на кого, потому что стандарты на для нас ❤️ Скоро в эфире #квартира69 #69apt 🎥💥», – подписала кадры Анна.

Напомним, Седокова опозорилась вместе с любовником прямо на съемках

А еще Politeka писала, что Седокова сверкнула похудевшей фигурой после диеты

Также Politeka сообщала, что Седокову лишили возможности увидеть собственную дочь