Коронавирус, который накрыл практически весь мир, не обходит стороной не только простых смертных, но также не жалует богатых и знаменитых
Так, о том, что заразился коронавирусом, сообщил британский бизнесмен, потомок царской династии Романовых и звезда второго сезона шоу «Холостяк» Френсис Метью, передает «КП» в Украине».
По словам мужчины, симптомы заболевания, которые он почувствовал 17 марта, были далеко не из приятных.
«Когда я был на работе, у меня начало давить в груди и был серьезный упадок сил. Я пытался лечь спать и задыхался. Также сильно болела голова, а на второй день я перестал чувствовать вкус и запах. Позже появился кашель, который был благословением, потому что от него стало легче дышать. Через полтора дня это прошло, но снова стало больно делать глубокий вдох. Я потерял чувство вкуса и обоняния на второй день», – рассказал он.
Скандальные законы Рады, начало глубокого кризиса и атака доллара - главное за ночь
Игорь Николаев перед несчастьем успел опубликовать фото с Пугачевой: "Считали себя богами"
Мама Верки Сердючки засветилась без грима, актрису совсем не узнать: "Она замужем и..."
"Продали совесть за кусок колбасы": Назаров пристыдил артистов-любителей «русского мира»
Мужчина сразу же самоизолировался. Он не выходил на улицу. Н седьмой день состояние начало улучшаться, появились силы. Однако на данный момент он еще продолжает восстановление.
Во время самоизоляции Метью общался с друзьями онлайн, читал книги, смотрел сериалы, играл в компьютерные игры.
По совам мужчины, вирус он, скорее всего, подхватил в тренажерном зале, поскольку недомогание и слабость почувствовал после одного из занятий. Он также признался, что его девушка, которая живет в Париже, также заболела коронавирусом, однако подхватила его не от возлюбленного. Девушка уже идет на поправку, хотя поначалу она чувствовала себя гораздо хуже, чем Метью.
В шоу «Холостяк» Френсис Метью выбрал девушку из Запорожья Елену Ряснову. Пара была вместе полгода, однако все равно рассталась. Как пояснил британец, они «больше друзья», а Елена хоть и готова была бороться за отношения, но призналась, что усилий одного человека недостаточно.
Напомним, раскрыт главный рассадник коронавируса в многоэтажках.
Как сообщала Politeka, вирусолог назвала препараты, которые могут противостоять болезни: "Деактивирует коронавирус".
Также Politeka писала, что "слуга" одним фото показала защиту нардепов от коронавируса: пока врачи сами покупают маски.