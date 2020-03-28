Коронавирус, который накрыл практически весь мир, не обходит стороной не только простых смертных, но также не жалует богатых и знаменитых

Так, о том, что заразился коронавирусом, сообщил британский бизнесмен, потомок царской династии Романовых и звезда второго сезона шоу «Холостяк» Френсис Метью, передает «КП» в Украине».

По словам мужчины, симптомы заболевания, которые он почувствовал 17 марта, были далеко не из приятных.

«Когда я был на работе, у меня начало давить в груди и был серьезный упадок сил. Я пытался лечь спать и задыхался. Также сильно болела голова, а на второй день я перестал чувствовать вкус и запах. Позже появился кашель, который был благословением, потому что от него стало легче дышать. Через полтора дня это прошло, но снова стало больно делать глубокий вдох. Я потерял чувство вкуса и обоняния на второй день», – рассказал он.

Мужчина сразу же самоизолировался. Он не выходил на улицу. Н седьмой день состояние начало улучшаться, появились силы. Однако на данный момент он еще продолжает восстановление.

Во время самоизоляции Метью общался с друзьями онлайн, читал книги, смотрел сериалы, играл в компьютерные игры.

По совам мужчины, вирус он, скорее всего, подхватил в тренажерном зале, поскольку недомогание и слабость почувствовал после одного из занятий. Он также признался, что его девушка, которая живет в Париже, также заболела коронавирусом, однако подхватила его не от возлюбленного. Девушка уже идет на поправку, хотя поначалу она чувствовала себя гораздо хуже, чем Метью.

В шоу «Холостяк» Френсис Метью выбрал девушку из Запорожья Елену Ряснову. Пара была вместе полгода, однако все равно рассталась. Как пояснил британец, они «больше друзья», а Елена хоть и готова была бороться за отношения, но призналась, что усилий одного человека недостаточно.

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