Бывший муж певицы Наташи Королевой, Игорь Николаев рассказал о страшном случае, который произошел с его старшей дочерью
Российские композиторы Юрий Антонов и Игорь Николаев знают друг друга много лет. Их связывают не только совместные проекты и общие интересы, но и многолетняя дружба. Недавно они вспомнили об ошеломляющем случае, который едва не обернулся настоящей трагедией, передает издание Стархит.
Оказалось, что одно время композиторы даже жили вместе в одном кооперативе. Юрий Михайлович вместе с мамой обосновались в небольшой квартире на пятом этаже, а Игорь Николаев с супругой и дочерью Юлией - под ними, на четвертом.
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Было время, когда мама Юрия Антонова много помогала и возилась с дочкой Николаева Юлей и даже готовила ей кушать. Правда, один раз это чуть не обернулось трагедией.
Маленькая Юлия услышала оклик знаменитых соседей: "иди к нам на чай". Девочка решила почему-то не выходить на улицу и зайти в гости к соседям через балкон, перепрыгнув на другой этаж. На ее счастье, Николаев был дома и увидел это, у девочки в тот момент практически не осталось сил.
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