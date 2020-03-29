Бывший муж певицы Наташи Королевой, Игорь Николаев рассказал о страшном случае, который произошел с его старшей дочерью

Российские композиторы Юрий Антонов и Игорь Николаев знают друг друга много лет. Их связывают не только совместные проекты и общие интересы, но и многолетняя дружба. Недавно они вспомнили об ошеломляющем случае, который едва не обернулся настоящей трагедией, передает издание Стархит.

Оказалось, что одно время композиторы даже жили вместе в одном кооперативе. Юрий Михайлович вместе с мамой обосновались в небольшой квартире на пятом этаже, а Игорь Николаев с супругой и дочерью Юлией - под ними, на четвертом.

Было время, когда мама Юрия Антонова много помогала и возилась с дочкой Николаева Юлей и даже готовила ей кушать. Правда, один раз это чуть не обернулось трагедией.

Маленькая Юлия услышала оклик знаменитых соседей: "иди к нам на чай". Девочка решила почему-то не выходить на улицу и зайти в гости к соседям через балкон, перепрыгнув на другой этаж. На ее счастье, Николаев был дома и увидел это, у девочки в тот момент практически не осталось сил.

"Вижу, что моя малая висит руками на вашем балконе - у нее остались силы, чтобы только не упасть. Помню, забежал и кричу: "Что ж ты делаешь? Ты же всегда ходила через подъезд в гости"", - вспомнил певец.

Напомним, что Наташа Королева разукрасила себя до неузнаваемости и напугала видом: "Что за гуманоид?".

Как сообщала Politeka, Королева ошарашила новой внешностью: эксперт раскрыл секрет звезды, "на любителя".

Также Politeka писала, что Игорь Николаев перед несчастьем успел опубликовать фото с Пугачевой