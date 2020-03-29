Фотомодель и жена Дмитрия Ступки Полина Логунова показала роскошное тело в расстегнутом наряде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Я - женщина, пришедшая с хлопковых полей Юга. Оттуда меня перевели в место для мытья посуды. Оттуда меня перевели на поварскую кухню. И оттуда я пошла в бизнес по производству изделий для волос и косметика....Я построила свою собственную фабрику на своей собственной земле. Мадам Си Джей Уокер», - говорится в сообщении.

На опубликованном снимке Логунова позирует в расстегнутом наряде, выставив напоказ подтянутое и стройное тело. Это стало причиной бурных комментариев.

«Уф, бомба», «красотка», «огонь», «девушка, вы супер», «вау, какой пример», - пишут они.

Как сообщалось ранее, телеведущая, фотомодель и жена Дмитрия Ступки Полина Логунова показала роскошное тело в одном белье.

Так, девушка позирует в одном белье полусидя, выставив напоказ идеальные ноги. Также можно заметить элегантный топ, который подчеркивает ее роскошные формы. Кроме того, на Сторисе у себя она разместила смайлик в виде улыбающегося солнца.

А поклонники Логуновой, поскольку снимок был размещен в Сторисе, остались безмолвны.

Напомним, обнажённая жена Ступки выставила напоказ все свои прелести: «Вот это формы!»

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